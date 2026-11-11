Hà Nội ban hành danh mục dữ liệu mở, công khai nhiều thông tin về đô thị

Theo quyết định, danh mục dữ liệu mở của Hà Nội bao gồm 171 nhóm thông tin thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý là các dữ liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động đô thị như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, mạng lưới đường sắt đô thị (Metro), các tuyến xe buýt, trạm dừng, nhà ga và điểm kết nối giao thông công cộng.

Người dân đi làm thủ tục hành chính ở Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thành phố cũng đưa vào danh mục các thông tin về dự án nhà ở xã hội đang triển khai, danh mục công trình cây xanh, chiếu sáng, các tuyến đường phố hạ ngầm hạ tầng viễn thông và chỉ số chất lượng không khí (AQI).

Ở lĩnh vực kinh tế, dữ liệu mở bao gồm thông tin về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tổ chức phân phối và bán lẻ điện. Những thông tin liên quan đến thương mại điện tử, thanh toán số, sản phẩm và dịch vụ công nghệ số, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp cũng được đưa vào danh mục.

Bên cạnh đó, thành phố ban hành danh mục 95 nhóm dữ liệu dùng chung, tập trung vào các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và điều hành. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và bất động sản cũng được chú trọng với dữ liệu về dịch bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm, số người hưởng trợ cấp xã hội, người khuyết tật; hệ thống trường lớp, học sinh, giáo viên từ bậc mầm non đến THPT.

Đối với thị trường bất động sản, dữ liệu dùng chung bao gồm thông tin cấp phép xây dựng, số lượng, diện tích và loại hình công trình.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Khoa học Công nghệ chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu theo danh mục được ban hành. Sở này đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, vận hành Cổng dữ liệu thành phố, tổ chức cung cấp dữ liệu mở của các đơn vị trên hệ thống.