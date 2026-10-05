Hà Nội bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây tối 10.10

Tối 10.10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai khu vực hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026).

Theo Sở VH-TT-DL Hà Nội, pháo hoa dự kiến bắt đầu lúc 21 giờ.

Tại hồ Tây, màn trình diễn kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp, pháo nổ trên mặt nước và hỏa thuật. Khoảng 900 giàn pháo được bố trí trên mặt hồ, tận dụng không gian rộng và tầm quan sát lớn của khu vực.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại hồ Tây và hồ Gươm từ 21 giờ ngày 10.10 ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Tại hồ Hoàn Kiếm, trận địa trước Bưu điện Hà Nội gồm pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, với khoảng 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ.

Nhiều hoạt động quanh hồ Gươm

Bắn pháo hoa là một trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô.

Trong hai ngày 9 - 10.10, Nhà hát Hồ Gươm tổ chức hai chương trình nghệ thuật lớn. Chương trình ngày 9.10 được tổ chức theo hình thức bán vé, với các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Tối 10.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” tái hiện hành trình từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Hà Nội hôm nay bằng sự kết hợp giữa các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu và ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Cũng trong tối 10.10, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thủ đô (19.10.1946 - 19.10.2026).

Không gian quanh hồ Gươm cũng đang có nhiều hoạt động kỷ niệm. Như Thanh Niên đã thông tin, P.Hoàn Kiếm đang triển khai không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”, với điểm nhấn là cầu cạn cảnh quan kết hợp chiếu sáng chạy qua khu vườn ven hồ, phục vụ người dân tham quan trong hơn 50 ngày. Báo Thanh Niên

Trước đó, Hội sách Hà Nội 2026 cũng được tổ chức nhân dịp 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô, với các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu và quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Báo Thanh Niên.