Hà Nội cấm xe, hạn chế người ra vào phố Nhà Thờ đêm Giáng sinh

Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết đã xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ Giáng sinh 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đạo Công giáo, Tin Lành tổ chức Lễ Giáng sinh 2021 diễn ra thuận lợi, trang trọng trong không khí phấn khởi, an lành.

Theo đó, để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận trước, trong và sau Lễ Giáng sinh, không để xảy ra gây rối trật tự công cộng, cháy nổ và hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, không để phát sinh, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, lực lượng CSGT (Công an TP Hà Nội) phối hợp với lực lượng Công an Q.Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại các chốt phân luồng giao thông, chủ động điều tiết lượng người, đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc quanh khu vực tổ chức.





Công an P.Hàng Trống và các phường liên quan tập trung xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, không để hình thành các hàng quán ăn uống xunh quanh Hồ Hoàn Kiếm trước, trong và sau lễ nửa đêm ngày 24.12.

Đặc biệt, từ 17 giờ 30 ngày 24.12, Công an Q.Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cấm các phương tiện ô tô, xe máy đi vào phố Nhà Thờ (P.Hàng Trống). Các chốt quanh nhà thờ như: Chốt Tràng Thi – Quang Trung, Tràng Thi – Nhà Chung, Chốt Hàng Trống – Nhà Thờ, Chốt Phủ Doãn – Hàng Bông, Phủ Doãn – Ngõ Huyện, Phủ Doãn – Thọ Xương, Phủ Doãn - Ấu Triệu sẽ kiểm tra giấy mời gửi tới người dân, bà con theo đạo đã được các cơ sở tôn giáo thông qua trước đó để kiểm soát lượng người ra vào phòng dịch.