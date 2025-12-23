Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn, container đi vào Vành đai 3 trên cao giờ cao điểm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
23/12/2025 14:06 GMT+7

Để xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, Hà Nội thí điểm hạn chế xe tải có tải trọng trên 10 tấn, xe container, xe đầu kéo lưu thông trên 2 tuyến đường vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm.

Trong phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thí điểm hạn chế trong 3 tháng (từ 1.1 - 31.3.2026) đối với xe tải trên 10 tấn, xe container đi vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm.

Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn, xe container đi vào Vành đai 3 trên cao- Ảnh 1.

Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe container, xe đầu kéo đi từ đại lộ Thăng Long và QL32 vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Khung giờ cụ thể gồm: 6 giờ 30 - 9 giờ và 16 giờ 30 - 19 giờ 30 hằng ngày. 2 tuyến đường sẽ thí điểm cấm xe là đại lộ Thăng Long và QL32 (hướng đi về đường Vành đai 3).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, động thái này nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, đồng thời để xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngoài việc cấm xe tải, xe container vào Vành đai 3 trên cao ở 2 tuyến đường nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội cũng tổ chức lại giao thông kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo, để bảo đảm việc triển khai phương án đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần giảm ùn tắc giao thông, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm.

Đồng thời, tổ chức thông tin, quán triệt phương án thí điểm đến lái xe, nhân viên điều hành vận tải của đơn vị nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội là tuyến cao tốc do thành phố quản lý, phục vụ kết nối các quận, huyện cũ, như: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đông Anh.

Vành đai 3 trên cao được thiết kế 2 làn đôi, 1 làn khẩn cấp. Đây cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng mỗi khi có phương tiện gặp sự cố hay xảy ra va chạm.

Hồi tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do thành phố quản lý.

Dự thảo không nêu cụ thể tuyến đường sẽ thu phí, tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn có 2 tuyến đường cao tốc do TP.Hà Nội quản lý là Vành đai 3 trên cao (hơn 29 km) và đại lộ Thăng Long (28 km).

Tin liên quan

Hà Nội nghiên cứu thu phí đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 trên cao

Hà Nội nghiên cứu thu phí đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 trên cao

Hà Nội đề xuất nghiên cứu các tuyến, đoạn tuyến cao tốc đủ điều kiện thu phí, đối tượng và mức thu theo Nghị định 130/2024. Hiện trên địa bàn có 2 tuyến đường cao tốc do Hà Nội trực tiếp quản lý gồm Vành đai 3 trên cao và đại lộ Thăng Long.

Khám phá thêm chủ đề

vành đai 3 trên cao cấm xe tải Xe container Ùn tắc giao thông hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận