Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn, container đi vào Vành đai 3 trên cao giờ cao điểm

Trong phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thí điểm hạn chế trong 3 tháng (từ 1.1 - 31.3.2026) đối với xe tải trên 10 tấn, xe container đi vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm.

Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe container, xe đầu kéo đi từ đại lộ Thăng Long và QL32 vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm ẢNH: ĐÌNH HUY

Khung giờ cụ thể gồm: 6 giờ 30 - 9 giờ và 16 giờ 30 - 19 giờ 30 hằng ngày. 2 tuyến đường sẽ thí điểm cấm xe là đại lộ Thăng Long và QL32 (hướng đi về đường Vành đai 3).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, động thái này nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, đồng thời để xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngoài việc cấm xe tải, xe container vào Vành đai 3 trên cao ở 2 tuyến đường nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội cũng tổ chức lại giao thông kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo, để bảo đảm việc triển khai phương án đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần giảm ùn tắc giao thông, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm.

Đồng thời, tổ chức thông tin, quán triệt phương án thí điểm đến lái xe, nhân viên điều hành vận tải của đơn vị nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội là tuyến cao tốc do thành phố quản lý, phục vụ kết nối các quận, huyện cũ, như: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đông Anh.

Vành đai 3 trên cao được thiết kế 2 làn đôi, 1 làn khẩn cấp. Đây cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng mỗi khi có phương tiện gặp sự cố hay xảy ra va chạm.

Hồi tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do thành phố quản lý.

Dự thảo không nêu cụ thể tuyến đường sẽ thu phí, tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn có 2 tuyến đường cao tốc do TP.Hà Nội quản lý là Vành đai 3 trên cao (hơn 29 km) và đại lộ Thăng Long (28 km).