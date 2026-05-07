Hà Nội cấm xe xăng: Vùng lõi có 13 vị trí phù hợp lắp trạm sạc

Người dân cần đăng ký lộ trình chuyển đổi xe xăng

UBND TP.Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội".

Khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nơi nằm trong vùng lõi khi triển khai vùng phát thải thấp ẢNH: VŨ LINH

Trong tờ trình, TP.Hà Nội tiếp tục đề xuất ở giai đoạn 1 (từ 1.7 - 31.12) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi và vùng đệm thuộc P.Hoàn Kiếm.

Trong đó, vùng lõi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Vùng lõi có diện tích 0,5 km2, chu vi 3,5 km và dân số: 20.000 người.

Ở vùng lõi, xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm. Riêng xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Trong giai đoạn 3 tháng (1.7 - 1.10), người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) trên và dưới 16 chỗ muốn hoạt động trong vùng lõi phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, và chỉ được phép hoạt động trong vùng lõi từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm hoàn toàn. Riêng xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ở vùng đệm, gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ sẽ cấm ô tô trên 16 chỗ từ 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ 30 hàng ngày.

Về hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng đã rà soát bước đầu trong Vành đai 1 có hơn 210 vị trí, với tổng diện tích gần 24.000 m² để bố trí bãi đỗ, điểm trung chuyển phục vụ người dân gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng. Trong đó, vùng lõi Hoàn Kiếm có 10 vị trí, khu vực P.Hoàn Kiếm và P.Cửa Nam có 157 vị trí, và khu vực trong Vành đai 1 có 46 vị trí cấp phép trông giữ phương tiện.

Trong Vành đai 1 có 180 vị trí phù hợp để lắp đặt tủ đổi pin ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Về xe đạp công cộng và hạ tầng sạc, thành phố hiện có 130 trạm với 1.800 xe đạp công cộng, trong đó 300 xe đạp điện; dự kiến bổ sung 79 vị trí mới trong Vành đai 1 với khoảng 1.000 xe đạp điện. Riêng khu vực lõi P.Hoàn Kiếm và P.Cửa Nam hiện có 13 điểm/trạm với 210 xe, dự kiến bổ sung thêm 25 - 30 trạm, nâng tổng số phương tiện khu vực này lên khoảng 410 - 500 xe.

Đặc biệt, kết quả khảo sát thể hiện trong Vành đai 1 có 180 vị trí phù hợp để lắp đặt tủ đổi pin, 44 vị trí phù hợp lắp đặt trạm sạc ô tô, trong đó vùng lõi có 13 vị trí.

Thành phố cũng cho biết, từ ngày 1.7, 100% xe buýt hoạt động trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp sử dụng năng lượng xanh; đồng thời mở mới 2 - 3 tuyến mini buýt trong giai đoạn đầu và khoảng 12 - 15 tuyến, với 150 - 200 xe khi mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn Vành đai 1.

Bản đồ các giai đoạn triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ở giai đoạn 2 (1.1.2027 - 31.12.2027), Hà Nội đề xuất mở rộng khu vực thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn. Khu vực này có diện tích 3,6 km2, chu vi 8,3 km và dân số hơn 136.000 người.

Ở giai đoạn 3 (1.1.2028 - 31.12.2029) sẽ mở rộng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy. Khu vực này có diện tích 26,07 km2, chu vi 25 km và dân số gần 625.000 người.

Dự kiến ngày 11.5, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2), HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội".