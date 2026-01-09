Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hà Nội: Chặt hạ, dịch chuyển hàng xà cừ cổ thụ trên đường 70

Đình Huy
Đình Huy
09/01/2026 12:09 GMT+7

Hàng xà cừ cổ thụ trên tuyến đường 70 (Hà Nội) đang được chặt hạ, di dời để phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỉ đồng.

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày này, tuyến đường 70 đi qua cầu Ngà (P.Xuân Phương, Hà Nội), hàng chục công nhân đang sử dụng xe cẩu, thiết bị chuyên dụng để chặt hạ, di chuyển hàng xà cừ cổ thụ ở ven đường. Theo quan sát, có khoảng 80 cây xà cừ được đốn hạ, lực lượng công nhân làm việc cả những ngày nghỉ tết Dương lịch 2026 vừa qua.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 3.

Các cây xà cừ được chặt hết ngọn, thân, phần gốc còn lại cao từ 4 - 5 m

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 4.

Sau khi cắt hết phần ngọn, các công nhân sẽ cưa sát gốc, buộc dây ở thân cây rồi dùng cần cẩu kéo thân cây vào khu tập kết

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 5.
Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 6.

Cần cẩu kéo thân cây vào khu tập kết

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 7.

Việc cẩu cây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên đường 70 nên công nhân dùng dây chắn đường khoảng 3 - 5 phút để ngăn không cho các phương tiện đi qua, đảm bảo an toàn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 8.

Kích thước của thân cây sẽ được đo đạc, ghi lại cẩn thận

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 9.
Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 10.
Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 11.

Cán bộ P.Tây Mỗ ghi lại kích thước của cây xà cừ cổ thụ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 12.

Các gốc cây được cưa sát mặt đường

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 13.

Việc chặt hạ, di chuyển cây xanh để phục vụ dự án mở rộng đường 70 đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà. Theo phương án được chấp thuận, có 196 cây xanh nằm trong phạm vi thi công dự án. Trong đó, 50 cây dịch chuyển gồm: 5 cây bàng, 7 cây hoa sữa, 25 cây xà cừ, 2 cây đa, 2 cây lộc vừng, 2 cây nhãn, 3 cây phượng, 1 cây xoài, 3 cây bằng lăng. Những cây này đang sinh trưởng bình thường, có đường kính thân từ 4 - 70 cm; chiều cao từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của thân cây chính từ 4 - 13 m; 146 cây xanh chặt hạ gồm: 5 cây bạch đàn, 11 cây bàng, 14 cây cau vua, 4 cây dâu da, 1 cây dướng, 1 cây hoa sữa, 2 cây keo, 3 cây phượng, 1 cây trứng cá, 105 cây xà cừ.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 14.

Một số cây bị chặt hạ có hiện trạng mục thân, mục gốc, già cỗi, gốc chìm sâu dưới lòng đất hoặc không thuộc danh mục cây đô thị. Nhóm cây chặt hạ có đường kính thân từ 12 - 110 cm, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của thân cây chính từ 4 - 15 m.

ẢNH: ĐÌNH HUY


Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 15.

Ban Quản lý dự án - hạ tầng P.Tây Mỗ là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình triển khai thực hiện dịch chuyển, chặt hạ 196 cây xanh nêu trên. Đối với 50 cây dịch chuyển, P.Tây Mỗ có trách nhiệm trồng cố định tại ô đất ở nút giao QL70 với đại lộ Thăng Long do UBND P.Xuân Phương (Hà Nội) đang quản lý theo phương án đã được phê duyệt để chăm sóc, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển ổn định tối thiểu 12 tháng. Sau đó, bàn giao lại cây xanh cho đơn vị quản lý duy trì theo phân cấp.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 16.

Đối với cây xanh bị chặt hạ, P.Tây Mỗ phải thu hồi củi gỗ đem về kho bảo quản và tổ chức thanh lý đấu giá. Tiền thu được sau đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ bị cưa phục vụ dự án đường gần 3.400 tỉ - Ảnh 17.

Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Q.Nam Từ Liêm cũ) thuộc gói thầu số 30 thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà) do Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng P.Tây Mỗ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty liên danh Đông Đô. Đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95 km, đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25 km, mặt cắt ngang 50 m; đoạn 2 từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, có chiều dài khoảng 1,7 km, mặt cắt ngang 40 m. Dự án được khởi công từ tháng 11.2025, thời hạn hoàn thành vào tháng 7.2027 (600 ngày). Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.377 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.174 tỉ đồng.

ẢNH: ĐÌNH HUY


