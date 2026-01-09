Hà Nội: Chặt hạ, dịch chuyển hàng xà cừ cổ thụ trên đường 70

Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Q.Nam Từ Liêm cũ) thuộc gói thầu số 30 thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà) do Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng P.Tây Mỗ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty liên danh Đông Đô. Đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95 km, đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25 km, mặt cắt ngang 50 m; đoạn 2 từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, có chiều dài khoảng 1,7 km, mặt cắt ngang 40 m. Dự án được khởi công từ tháng 11.2025, thời hạn hoàn thành vào tháng 7.2027 (600 ngày). Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.377 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.174 tỉ đồng.