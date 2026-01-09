Hà Nội: Chặt hạ, dịch chuyển hàng xà cừ cổ thụ trên đường 70

Việc chặt hạ, di chuyển cây xanh để phục vụ dự án mở rộng đường 70 đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà. Theo phương án được chấp thuận, có 196 cây xanh nằm trong phạm vi thi công dự án. Trong đó, 50 cây dịch chuyển gồm: 5 cây bàng, 7 cây hoa sữa, 25 cây xà cừ, 2 cây đa, 2 cây lộc vừng, 2 cây nhãn, 3 cây phượng, 1 cây xoài, 3 cây bằng lăng. Những cây này đang sinh trưởng bình thường, có đường kính thân từ 4 - 70 cm; chiều cao từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của thân cây chính từ 4 - 13 m; 146 cây xanh chặt hạ gồm: 5 cây bạch đàn, 11 cây bàng, 14 cây cau vua, 4 cây dâu da, 1 cây dướng, 1 cây hoa sữa, 2 cây keo, 3 cây phượng, 1 cây trứng cá, 105 cây xà cừ.
