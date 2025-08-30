Hà Nội: Cháy bãi xe gần chân cầu Vĩnh Tuy, khói đen bốc cuồn cuộn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 ngày 30.8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi ô tô, xe máy ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các phương tiện tại bãi xe rồi lan sang xung quanh.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: K.H

[CLIP] Cháy bãi xe gần chân cầu Vĩnh Tuy

Do khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều vật liệu dễ cháy khiến khói đen bốc lên cuồn cuộn. Phát hiện lửa bùng lên dữ dội, nhiều người dân hoảng hốt thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội cùng xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Sau đó, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Do Hà Nội còn thiếu bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu của người dân nên có nhiều gầm cầu như ở Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Vĩnh Tuy được tận dụng làm nơi trông giữ xe.