Xác minh vụ cháy trên cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương

Chiều 27.8, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết ngay khi nhận thông tin vụ cháy xảy ra trên cầu chữ Y, ở hồ Xuân Hương, phía Đồi Cù - sân Golf Đà Lạt, phường đã cử đơn vị chức năng đến hiện trường xác minh nguyên nhân.

Cháy lớn trên cầu chữ Y ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, người dân đi tập thể dục và lưu thông trên đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương) phát hiện vụ cháy ngay trên cầu chữ Y, lửa và khói bốc cao. Người dân quay clip phát trên trang mạng xã hội, chỉ trong 30 phút có hàng chục ngàn lượt xem.

Vị trí cầu chữ Y bị cháy nhìn qua tháp bút Trường cao đẳng Đà Lạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khu vực cầu chữ Y bị cháy có thông cổ thụ, nhiều ghế đá để du khách dừng chân ngồi ngắm cảnh.

Hồ Xuân Hương (là danh thắng quốc gia), ở trung tâm Đà Lạt. Quanh bờ hồ Xuân Hương, cơ quan chức năng xây dựng nhiều cầu chữ Y bằng bê tông, cốt thép, hướng ra lòng hồ để người dân, du khách vui chơi, ngắm cảnh.

Từ vài năm qua, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (cũ) tổ chức lắp đặt hệ thống điện, sử dụng các loại vật liệu bằng nhựa để trang trí cầu, làm thêm biểu tượng nghệ thuật đẹp mắt tạo điểm nhấn cho công trình để du khách check-in, lưu lại dấu ấn bên hồ Xuân Hương thơ mộng. Vị trí này nhìn qua tháp bút Trường cao đẳng Đà Lạt rất đẹp.

Khu vực cầu chữ Y bị cháy có nhiều ghế để du khách ngồi ngắm cảnh thư giãn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ông Hậu cho biết xác minh ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân cháy do người dân mang hàng mã tới cầu chữ Y đốt trong "tháng cô hồn", nhưng do thiếu kiểm soát khiến lửa cháy lan lên thành cầu, thiêu cháy các phần nhựa ốp dọc thành cầu.

Ở cầu chữ Y bên hồ Xuân Hương, người dân thường đến thả cá phóng sinh ngày đầu năm mới, rằm tháng giêng, ngày ông Công ông Táo (23 tháng chạp) và các ngày rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng.

