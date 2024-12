Hà Nội chi 92 tỉ đồng/năm hỗ trợ cảnh sát hình sự và PCCC

Sáng 10.12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP.Hà Nội.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô - trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan T.Ư của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế... Vì vậy, áp lực công việc đối với cán bộ, chiến sĩ rất lớn, tính chất công việc phức tạp hơn nhiều so với lực lượng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khác.

Hơn 80% cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.Hà Nội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng cảnh sát hình sự đang công tác trong các lĩnh vực, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quyết định, thông tư của Bộ LĐ-TB-XH.

Về chế độ chính sách, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nòng cốt, chủ công trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thủ đô nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ của thành phố.

Còn với lực lượng cảnh sát hình sự, hiện chỉ có 72 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) được hỗ trợ theo Quyết định số 2480 ngày 23.4.2004 với mức kinh phí hơn 178 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, việc trợ cấp theo quyết định này đã bộc lộ bất cập, hạn chế.

Kinh phí dự kiến chi hỗ trợ cho 2 lực lượng này khoảng 92 tỉ đồng/năm, từ ngân sách thành phố.

Trong đó, hỗ trợ cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng cảnh sát hình sự cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng cảnh sát hình sự cấp xã, đồn công an là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng.