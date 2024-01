Hà Nội chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Văn phòng UBND TP.Hà Nội mới đây đã ban hành thông báo kết luận ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP của TP.Hà Nội, về việc triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn.



Hà Nội phấn đấu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội T.N

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP của TP.Hà Nội thống nhất về chủ trương cần triển ngay việc thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là phương án chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội và chính sách trợ cấp của Nhà nước.

Trong đó, giao Công an TP.Hà Nội chỉ đạo lực lượng công an cơ sở, tổ công tác Đề án 06 các thôn, bản, tổ dân phố; tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích… khẩn trương triển khai mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt thuận tiện nhất; phấn đấu mục tiêu 100% đối tượng được đăng ký tài khoản, hoàn thành trước ngày 15.1.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, cần chủ động bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, sở LĐ-TB-XH và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành; tích cực phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng được hưởng trợ cấp, đảm bảo tiến độ.

Các địa phương cần đặc biệt tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị trong việc vận động, tham gia tích cực trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng, bảo đảm mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội ngay trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...