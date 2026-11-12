UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phương thức quản lý đối với công nghệ, sản phẩm và mô hình mới.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng trải nghiệm xe tự hành ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo quyết định, Công ty CP Phenikaa-X thực hiện thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh trong thời gian 24 tháng, gồm: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng.

Cạnh đó, Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghệ mỏ được thực hiện thử nghiệm sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp trong thời gian 18 tháng.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng, thông qua việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát, Hà Nội đang thử nghiệm một phương thức quản trị mới.

"Đó là thay vì chờ công nghệ phát triển xong mới chạy theo, mới xây dựng, Hà Nội chủ động tạo không gian có giới hạn để công nghệ được thử nghiệm, rủi ro được kiểm soát, dữ liệu được hình thành và chính sách được hoàn thiện từ thực tiễn", ông Dũng nói.

Nhấn mạnh cơ chế cho phép thử nghiệm có điều kiện, không phải là sự miễn trừ trách nhiệm, ông Dũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng phạm vi, địa điểm, quy mô, thời gian, đối tượng và các điều kiện trong quyết định, quy chế thử nghiệm; duy trì đầy đủ biện pháp kiểm soát rủi ro.

Cạnh đó, cần chủ động phát hiện, ghi nhận và báo cáo sự cố; tuyệt đối không tự ý mở rộng phạm vi hoặc thay đổi nội dung thử nghiệm khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, ông Dũng nhấn mạnh đây là cơ quan đầu mối theo dõi chung nên chủ động phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng cần hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền để tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý.