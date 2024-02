Hà Nội: Chung cư mini 'chống nạng', gần 60 hộ dân phải di dời

Trưa nay 24.2, tại một chung cư mini (nhà ở nhiều căn hộ) ở ngõ 236 Khương Đình (P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều hộ dân đang vội vã di dời đồ đạc, trước sự có mặt của cơ quan chức năng và Công an P.Hạ Đình.



Người dân di dời đồ đạc ra khỏi chung cư mini ở ngõ 236 Khương Đình (Q.Thanh Xuân) KHẮC HIẾU

Theo quan sát, sau một thời gian sử dụng, nhiều cột, dầm bê tông ở tầng 1, nơi để xe của chung cư mini này đã bị nứt toác. Có nơi, vết nứt chạy ngang dọc từ cột bê tông lên đến trần. Để đảm bảo an toàn, một hệ thống giàn giáo bằng sắt được hàn, bắt vít quanh các cột bê tông và trần tầng 1. Bên ngoài các vị trí nguy hiểm được căng dây có dòng chữ "khu vực cấm vào".

Một cư dân sống ở chung cư mini này cho biết, đầu tháng 2, mọi người phát hiện các cột ở tầng 1 bị nứt toác. Từ đó đến nay, cư dân sống trong nỗi lo tòa nhà không đảm bảo an toàn. Do đó, cơ quan chức năng đã đề nghị toàn bộ người sống ở đây chuyển đi nơi khác.

Nhiều cột bê tông ở tầng 1 của tòa chung cư mini phải "chống nạng", giăng dây cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn KHẮC HIẾU

Qua tìm hiểu, chung cư mini "chống nạng" có 6 tầng, 1 tầng để xe và 1 tum với khoảng 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay.

Người dân di dời đồ đạc khỏi chung cư mini "chống nạng" trưa 24.2 KHẮC HIẾU

Chiều 24.2, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ điện thoại với ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND P.Hạ Đình. Tuy nhiên, sau khi nghe phóng viên đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến tình trạng của chung cư mini kể trên thì ông Thái tắt máy, sau đó cũng không nghe điện thoại.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng ở Q.Thanh Xuân, báo cáo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện quận này có 282 tòa chung cư, 90 chung cư mini. Đáng chú ý, số công trình xây dựng sai giấy phép ở Q.Thanh Xuân là 232 công trình; hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng.

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện Q.Thanh Xuân có khoảng 90 chung cư mini KHẮC HIẾU

Liên quan đến chung cư mini tại Q.Thanh Xuân, trước đó, đêm 12 rạng sáng 13.9.2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) bị cháy làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 3 tầng, 1 tum nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng. Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó tại Q.Thanh Xuân có 5 công trình.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, khởi tố 6 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, UBND P.Khương Đình và Công an P.Khương Đình, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.