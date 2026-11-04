Hà Nội chuyển đổi phương thức kiểm soát vận chuyển và kinh doanh động vật

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 6000/QĐ-UBND ngày 30.10.2026 về việc chuyển đổi phương thức quản lý, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau khi chấm dứt hoạt động 4 chốt kiểm dịch liên ngành, thành phố sẽ quản lý, kiểm soát vận chuyển và kinh doanh sản phẩm động vật theo phương thức mới ẢNH: BÙI THỦY

Theo quyết định này, 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành sẽ chính thức chấm dứt hoạt động, gồm: chốt tại Km 213+100 QL1A (thuộc xã Đại Xuyên); chốt tại Km 436 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Trần Phú); chốt tại cơ sở giết mổ động vật tập trung xã Vạn Phúc (nay thuộc xã Nam Phù) và chốt tại Công ty TNHH Minh Hiền (thuộc xã Bình Minh).

Sau khi 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành chấm dứt hoạt động, công tác quản lý, kiểm soát vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện theo phương thức mới với sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho các cấp.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao là đơn vị chủ trì thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật cấp thành phố.

Cấp xã được giao công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn xã, phường; cử lực lượng liên ngành của xã, phường thường trực, phối hợp linh hoạt với cơ quan thú y khi có vấn đề phát sinh và xử lý các vi phạm.

Về nguồn lực, kinh phí thực hiện công tác kiểm dịch động vật trên cạn, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ sẽ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cũng như các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện sẽ tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.