Hà Nội chuyển đổi số với xe buýt: Vì sao nhiều người cao tuổi 'gặp khó'?

"Loay hoay" đăng ký thẻ trực tuyến

Khi biết thông tin Hà Nội đang triển khai chuyển đổi thẻ xe buýt miễn phí (không gắn chip) sang thẻ vật lý gắn chip cho người cao tuổi, bà Lê Thị Chi (72 tuổi, ở P.Hà Đông) bày tỏ sự ủng hộ chủ trương này.

Người cao tuổi sử dụng xe buýt miễn phí ở Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tuy nhiên, thay vì đăng ký trực tuyến trên website, bà Chi quyết định sẽ đến làm trực tiếp.

Theo bà Chi, nguyên nhân xuất phát từ chính trải nghiệm không mấy thuận lợi trước đây. "Có một lần tôi nhờ các cháu đăng ký làm thẻ trực tuyến cho mình và vài anh, chị em trong nhà. Thế nhưng, dù mãi mới đăng ký thành công nhưng chờ gần 2 năm sau vẫn không nhận được thẻ. Sau đó, tôi trực tiếp đến điểm cấp thẻ ở số 1 Kim Mã, P.Giảng Võ để hoàn tất thủ tục", bà Chi kể.

Dù thành phố có thêm hình thức sử dụng căn cước công dân (CCCD), thẻ ảo trên điện thoại thông minh nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại và tăng thêm tiện ích phục vụ nhưng bà Chi chưa một lần áp dụng vì lo ngại rủi ro thất lạc CCCD và cũng không sử dụng điện thoại thông minh.

"Nếu chẳng may làm mất căn cước thì rất phiền, làm lại mất nhiều thời gian để cấp lại. Trong khi đó, CCCD còn cần dùng vào rất nhiều việc khác", bà Chi chia sẻ.

Cùng "gặp khó" khi thực hiện thủ tục trực tuyến cho người mẹ đã 87 tuổi, anh N.T.X (ở P.Vĩnh Tuy) cho biết, từ khi biết tin Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP.Hà Nội (Tramoc) khuyến khích người dân đăng ký đổi thẻ vật lý có gắn chip, anh đã truy cập vào hệ thống.

Tuy nhiên, ngay ở bước đầu tiên, anh X. đã "gặp khó" vì hệ thống báo "lỗi đọc thông tin số CCCD". Dù thử đi thử lại nhiều lần trong nhiều ngày sau đó, kết quả vẫn bị lỗi.

Theo anh X., Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP.Hà Nội có hướng dẫn người dân đến trực tiếp điểm cấp đổi tại số 1 Kim Mã nếu gặp sự cố khi đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, đây lại là điều không dễ thực hiện đối với gia đình anh.

"Tôi đi làm nên rất khó sắp xếp thời gian đưa mẹ đi. Còn để mẹ tự đi thì không yên tâm vì năm nay tuổi đã cao", anh X. nói.

Trong khi đó, việc thành phố đưa vào sử dụng thẻ gắn chip và yêu cầu thao tác với thiết bị kiểm soát tại cửa lên khiến ông Nguyễn Viết Ân (73 tuổi, ở xã An Khánh) mang nhiều tâm tư.

Sau 2 lần bị đột quỵ, mỗi tháng ông đều phải đi xe buýt đến Bệnh viện 103 (P.Hà Đông) khám và lấy thuốc. Chính sách miễn phí xe buýt nhiều năm qua giúp ông giảm đáng kể chi phí đi lại. Hiện, ông Ân chưa đổi thẻ mới do quy định cho phép người cao tuổi sử dụng thẻ cũ đến hết ngày 31.12.2026.

Điều khiến ông băn khoăn không phải là việc đổi sang thẻ gắn chip, mà là cách sử dụng nếu sau này phải quẹt thẻ hoặc quẹt căn cước khi lên xe buýt.

Chỉ vào chiếc thẻ đang đeo trước ngực, ông Ân cho biết, mỗi lần lên xe chỉ cần giơ lên để phụ xe nhìn thấy là được, còn nếu phải đứng ở cửa để quẹt trong khi xe còn phải tiếp tục di chuyển thì "nguy hiểm lắm".

Theo ông Ân, người cao tuổi, nhất là người sức khỏe yếu như ông rất khó giữ thăng bằng khi ở trên xe. "Tôi lên xe là phải tìm chỗ ngồi hoặc bám vào ngay. Xe chạy rồi mà còn đứng ở cửa quẹt thẻ thì sẽ ngã", ông Ân bày tỏ.

Chính sách miễn phí xe buýt nhiều năm qua giúp ông Nguyễn Viết Ân giảm đáng kể chi phí đi lại

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong khi đó, ông Vũ Quang Huy (74 tuổi, ở Thanh Trì) lại có tâm lý khá thoải mái. "Tôi vẫn còn khỏe nên việc giơ thẻ để quẹt không có gì phức tạp. Đưa lên máy, nghe 'tít' một cái là xong, cũng không gây phiền toái gì", ông Huy nói.

Không để người cao tuổi "gặp khó"

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Tramoc cho biết, từ ngày 5.7, đơn vị đã bắt đầu phát hành thẻ vật lý gắn chip và từ ngày 6.7 triển khai thông báo khuyến khích người dân đăng ký đổi thẻ trực tuyến hoặc đến trực tiếp điểm cấp đổi.

Người dân có thể lựa chọn nhiều hình thức nhận thẻ như đến lấy trực tiếp, nhận qua chuyển phát hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay.

Trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật khi đăng ký đổi thẻ trực tuyến, người dân chỉ cần chụp lại màn hình hoặc thông tin lỗi gửi về trung tâm để được hỗ trợ xử lý từng trường hợp.

Trước băn khoăn của nhiều người cao tuổi về việc phải đứng quẹt thẻ khi lên xe, lãnh đạo Tramoc khẳng định đây không phải cách vận hành mà đơn vị hướng tới.

"Quan điểm của chúng tôi là phục vụ các cụ, người cao tuổi tối đa. Nếu cụ nào sức khỏe yếu thì nhân viên sẽ mời ngồi trước, sau đó sẽ trực tiếp mang thẻ, căn cước hoặc ứng dụng trên điện thoại cá nhân đến thiết bị kiểm soát để quẹt giúp. Không bắt các cụ phải đứng ở cửa để quét rồi mới được tiếp tục di chuyển vào bên trong", vị lãnh đạo Tramoc khẳng định.

Theo lãnh đạo Tramoc, việc chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, vừa phục vụ quản lý nhà nước, vừa nâng cao chất lượng vận tải công cộng. Thông qua dữ liệu điện tử, cơ quan quản lý có thể xác định nhu cầu đi lại của hành khách theo từng khu vực để điều chỉnh mạng lưới tuyến xe buýt phù hợp hơn.

Đồng thời, việc sử dụng thẻ điện tử cũng góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng thẻ giả vì trên thực tế đã xuất hiện một số người chưa đủ điều kiện nhưng làm giả thẻ người cao tuổi để đi xe miễn phí.