Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, người dân than 'không kịp trở tay'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 16.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thời tiết Hà Nội chuyển rét từ sáng nay 16.12 ĐÌNH HUY

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 15 - 18 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Hà Nội sáng nay trời chuyển rét đột ngột. Từ khoảng 10 giờ, gió đông bắc tràn về khiến nền nhiệt tại thủ đô giảm sâu xuống khoảng 14 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 16.12

Anh Lê Phú (trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, dù hôm qua anh đã xem dự báo thời tiết và biết hôm nay có không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nhưng không nghĩ thời tiết thay đổi nhanh như vậy.

"Sáng nay, thời tiết vẫn còn khá oi nóng nên khi ra ngoài tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Chính vì vậy, gió lạnh ùa về khiến tôi không kịp trở tay", anh Phú nói và cho biết trên đường đi anh cũng gặp rất nhiều người dân rơi vào cảnh bất ngờ như mình.

Trong khi đó, một số người dân lại thích thú đi dạo, chụp ảnh trên những con phố của thủ đô khi gió lạnh ùa về. "Mùa đông năm nay đến muộn, giữa tháng 12 vẫn còn nắng to. Tôi nghĩ thời tiết như hôm nay mới thực sự là mùa đông", chị Thu Trang (trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), sau đợt không khí lạnh ngày 16.12, ngày 18 - 19.12, miền Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mạnh nữa. Các tỉnh miền Bắc ít mây về đêm và sáng, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Đợt rét đậm, rét hại này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Dù trời tạnh ráo nhưng một số người dân phải mặc thêm áo mưa để tránh rét ĐÌNH HUY

Gió to khiến người phụ nữ chật vật di chuyển đi bán hàng ĐÌNH HUY

Trời chuyển lạnh đột ngột khiến nhiều người không mang theo áo ấm phải ngồi co ro khi uống nước ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại thích thú với thời tiết như hiện tại ĐÌNH HUY

Cùng nhau đi dạo dưới phố ĐÌNH HUY

Những em nhỏ theo bố mẹ ra đường được mặc ấm kỹ càng ĐÌNH HUY

Một số người thì trùm mũ để tránh gió lạnh ĐÌNH HUY

Những vị khách nước ngoài thích thú tận hưởng mùa đông Hà Nội ĐÌNH HUY

Đợt rét này sẽ kéo dài trong vài ngày tới ĐÌNH HUY