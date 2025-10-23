Hà Nội có 6 sản phẩm nông nghiệp cấp quốc gia, đạt 5 sao OCOP

Trong báo cáo sơ kết giai đoạn 2021 - 2025 chương trình "Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030", Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố đã đạt nhiều kết quả trong phát triển sơ chế, chế biến, kinh doanh, chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Hà Nội có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao, 22 sản phẩm tiệm cận 5 sao ẢNH: MINH NGUYỆT

Theo báo cáo, tại Hà Nội hiện có hơn 1.700 cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản, trong đó có 250 doanh nghiệp và 98,5% các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ.

Giai đoạn từ 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tham mưu, tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá quy trình công nghệ của các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn. Đa phần các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất thủ công và bán tự động, chiếm 94%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện việc ứng dụng công nghệ, máy móc phục vụ chế biến nông sản trên địa bàn đạt nhiều tiến bộ. Các cơ sở chế biến cơ bản đã đầu tư trang thiết bị, máy móc đồng bộ nhằm cơ giới hóa các công đoạn sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm nhằm giảm nhân công lao động, tăng năng suất và hạn chế các mối nguy về an toàn thực phẩm.

Trong đó, một số cơ sở chế biến đã ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất như công nghệ sấy lạnh, sấy thăng hoa giúp nông sản giữ được màu sắc, mùi vị và dinh dưỡng của từng sản phẩm. Một số kho lạnh sử dụng hệ thống giám sát tự động, tối ưu hóa nhiệt độ, độ ẩm kho, cảm biến tự động mở cửa khi bốc xếp hàng hóa.

Về vấn đề nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu… hàng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã khảo sát, hỗ trợ hàng chục cơ sở xây dựng, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo HACCP trong sơ chế, chế biến thực phẩm.

Từ năm 2021 đến nay, Hà Nội cũng đánh giá, xếp hạng đối với hàng nghìn sản phẩm OCOP (chương trình "mỗi xã một sản phẩm"), trong đó 6 sản phẩm đạt 5 sao (sản phẩm cấp quốc gia, đạt tổng điểm cao nhất và có tiềm năng xuất khẩu), 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.571 sản phẩm đạt 4 sao, 1.718 sản phẩm đạt 3 sao, trong đó 1.700 sản phẩm được công nhận OCOP.

Trong số các sản phẩm được xếp hạng, nhiều sản phẩm đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội hỗ trợ, hướng dẫn nâng cao chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, cải thiện mẫu mã bao bì, xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.

Qua đó, hơn 100 nhãn hiệu tập thể, chứng nhận sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội được bảo hộ, có tên tuổi như gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn Đại Thành, gạo thơm Bối Khê, bưởi đỏ Đông Cao, bưởi Đan Phượng…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.