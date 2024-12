Hà Nội: Công an xử phạt hàng loạt trường hợp trông xe trái phép đêm Noel

Tối 24.12, hàng nghìn người dân và du khách đổ về các nhà thờ nổi tiếng ở trung tâm Hà Nội để đón Noel. Do lượng người quá lớn nên các bãi trông giữ xe được cấp phép trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm bị quá tải.

Chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự xử phạt trường hợp trông giữ xe trái phép trong đêm Noel ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lợi dụng nhu cầu gửi xe của người dân và du khách, nhiều hộ dân sống trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm đã tận dụng vỉa hè, vườn hoa để trông giữ xe trái phép.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 21 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các thành viên tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an Q.Hoàn Kiếm) đã phát hiện một trường hợp trông xe trái phép trên khuôn viên vườn hoa Tây Sơn trên đường Quang Trung (P.Hàng Trống).

Do nơi đây có lợi thế gần Nhà thờ Lớn trên phố Nhà Chung nên rất đông người dân ghé vào gửi xe.

Quá trình làm việc, chủ bãi trông xe ở vườn hoa Tây Sơn không xuất trình được giấy phép theo quy định nên đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu không được phép tiếp nhận trông thêm các xe khác.

Lực lượng Công an P.Hàng Gai xử phạt trường hợp trông xe trái phép trên vỉa hè ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Còn tại phố Hàng Gai (P.Hàng Gai), lực lượng Công an P.Hàng Gai cũng phát hiện, xử lý 1 trường hợp tự ý trông giữ xe trái phép trên vỉa hè. Khi được hỏi về hành vi vi phạm, chủ bãi trần tình do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"Tôi biết mình đã sai nhưng kinh tế khó khăn. Đêm Noel, thấy nhiều người trông xe cho người dân vào phố đi bộ hoặc nhà thờ nên bản thân cũng tranh thủ trông xe", chủ bãi xe "lậu" cho hay.

Theo Công an Q.Hoàn Kiếm, trong đêm Noel, lực lượng công an quận và công an phường đã xử lý 14 trường hợp trông xe trái phép, phạt tổng số tiền 35 triệu đồng.

Cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông trật tự còn triển khai lực lượng tuần tra, xử lý 6 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, xử phạt tổng số tiền 21,5 triệu đồng.

Để đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân trong đêm Noel, Công an Q.Hoàn Kiếm đã phối hợp với nhiều lực lượng triển khai 30 chốt phân luồng xung quanh khu vực Nhà thờ lớn, Nhà thờ Hàm Long, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.