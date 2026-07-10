Hà Nội đã rà soát tiêu chí để tiếp tục 'tinh chỉnh' xã, phường

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng ẢNH: BÁO HÀ NỘI MỚI

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2/2026, chiều 10.7, phóng viên đã đặt câu hỏi về khả năng Hà Nội tiếp tục rà soát, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường chưa đạt tiêu chí, tiêu chuẩn sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, thành phố đã thực hiện việc rà soát, trình và phân loại đơn vị hành chính theo Nghị định 307 của Chính phủ.

"Trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính, trên cơ sở đánh giá, tổng kết thì thành phố đang tiếp tục có những nghiên cứu để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, để tiếp tục tinh chỉnh, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn", ông Lưỡng nói.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ có "những phương án cụ thể", từ đó sẽ tiếp tục nghiên cứu.

"Ở thời điểm này, chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để đảm bảo việc sắp xếp phù hợp với chủ trương của Trung ương, và cũng phù hợp với các đặc thù của TP.Hà Nội", ông Lưỡng cho biết thêm.

Trước đó, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Nội vụ diễn ra sáng 9.7, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết, thời gian qua, có thông tin cho rằng cả nước hiện có khoảng 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, không phải toàn bộ số đơn vị này đều thuộc diện phải tiếp tục sắp xếp.

Bởi lẽ nhiều đơn vị hành chính cấp xã nằm ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt hoặc có yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống đặc thù. Đây là những trường hợp cần được xem xét riêng và nhiều khả năng sẽ không tiếp tục thực hiện sắp xếp như giai đoạn 2023 - 2025.

Đối với các đơn vị có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt tiêu chuẩn nhưng không thuộc trường hợp đặc thù, theo ông Tuấn, các địa phương có thể chủ động nghiên cứu phương án điều chỉnh để mở rộng quy mô, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

"Tinh thần bước đầu mà T.Ư định hướng là sẽ không triển khai sắp xếp đồng loạt trên phạm vi cả nước. Việc điều chỉnh sẽ căn cứ điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, từng địa bàn để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới", ông Tuấn nói.

Theo Nghị định 307 của Chính phủ, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí đặc thù.

Tại Hà Nội, từ 1.7.2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố có 126 xã, phường; giảm 400 đơn vị hành chính cấp xã.