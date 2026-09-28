Hà Nội đăng cai hội nghị châu Á - Thái Binh Dương về tính xác thực di sản

Việt Nam đăng cai Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về tính xác thực và di sản, khai mạc 28.9 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO và sự tin tưởng, ủng hộ của các quốc gia thành viên. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức sự kiện này.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, cảm ơn Việt Nam vì đã đăng cai hội nghị ẢNH: BTC

Hội nghị về tính xác thực và di sản này là diễn đàn đối thoại chính sách quốc tế quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu về bảo tồn di sản thế giới. Trong đó, có Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 49, các thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, đại diện cơ quan quản lý di sản các nước châu Á - Thái Bình Dương, các chuyên gia của UNESCO.

Phát biểu tại khai mạc, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, thay mặt UNESCO bày tỏ lời cảm ơn tới Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc đã đăng cai hội nghị đối thoại này. "Bằng sự chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, Việt Nam đã tạo điều kiện để hàng trăm chuyên gia, cán bộ quản lý di sản, đại diện cộng đồng, những người nắm giữ tri thức truyền thống và thanh niên từ khắp khu vực có dịp gặp gỡ, lắng nghe và cùng trao đổi. Đây là một nỗ lực rất đáng trân trọng, đồng thời cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO trong việc thực hiện Công ước Di sản thế giới", ông Lazare Eloundou Assomo nói.

Điện Kính Thiên và văn kiện Hà Nội "chiếm sóng" diễn đàn tính xác thực

Ngay trong phiên khai mạc, một thời lượng lớn đã được dành cho báo cáo về nghiên cứu điện Kính Thiên đã thúc đẩy việc phân loại tính xác thực trong thực tiễn di sản thế giới thế nào, do ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm di sản Thăng Long - Hà Nội công bố.

Điện Kính Thiên sẽ được phục dựng trên cơ sở các nghiên cứu xác thực ẢNH: BTC

Theo đó, ông Quang cho biết, yếu tố có tính then chốt của hồ sơ phục dựng Chính điện Kính Thiên là giải pháp bảo tồn phát huy các dấu tích, tầng văn hóa khảo cổ học có chiều sâu lịch sử trên 1.300 năm. Yếu tố dấu tích, tầng văn hóa khảo cổ này được lựa chọn vì đây mới thực sự là thuộc tính mang giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) của của di sản.

Để nhận diện và phân loại tính xác thực đối với dự án phục dựng Chính điện Kính Thiên thời Lê, Trung tâm đề xuất tiêu chí "giá trị tự thân của hiện vật khảo cổ phát hiện tại đây" vì chúng chứa đựng thông tin về kỹ thuật công nghệ, cách thức, thời gian sử dụng và chủ nhân tạo tác ra chúng. Có 50 thành phần/chi tiết thuộc phần móng, thân và mái của kiến trúc Chính điện Kính Thiên được xác thực theo bộ công cụ, các thành phần kiến trúc này sẽ được kiểm soát mức độ tin cậy của thông tin, đảm bảo mỗi yếu tố đều có cơ sở dữ liệu và phương pháp xác thực rõ ràng, các yếu tố có nguồn tư liệu yếu sẽ được so sánh và thiết kế phù hợp với dạng thức và tính đồng đại của công trình.

Ban tổ chức cho biết một trong những kết quả quan trọng mà Hội nghị hướng tới là thảo luận, xây dựng "Văn kiện Hà Nội về Tính xác thực và Di sản" - kết quả của quá trình đối thoại, trao đổi và đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

Văn kiện Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp nối tiến trình quốc tế về tính xác thực từ Venice, Nara đến Nairobi, đồng thời phản ánh những yêu cầu mới của thực tiễn bảo tồn di sản, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong khu vực và trên thế giới.