Hà Nội: Đăng ký kinh doanh dạy thêm tăng đột biến

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14.2. Thông tư 29 có 8 điểm mới so với các quy định hiện hành. Trong đó yêu cầu tổ chức, cá nhân dạy thêm phải đăng ký kinh doanh. Đây là lý do những ngày qua, nhiều giáo viên tự do, người thân giáo viên đến các bộ phận một cửa quận, huyện để đăng ký kinh doanh.