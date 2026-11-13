Hà Nội đánh giá việc triển khai cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Cạnh đó, luật Thủ đô năm 2026 đã tạo cơ sở pháp lý, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội phát triển về lĩnh vực này.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị ẢNH: VĂN TUYẾN

Theo bà Hà, trong thời gian vừa qua, thành phố cũng đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách, đã có 30 văn bản quy phạm pháp luật, 15 nghị quyết của HĐND thành phố; hạ tầng đã được bảo đảm tới 126 xã, phường, các tổ chuyển đổi số cộng đồng; hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bà Hà cho rằng, còn nhiều vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ, nhất là ở cấp cơ sở. Trong đó, hiện nay hoạt động chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số, trong khi ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, thế mạnh; nhân lực cho lĩnh vực này chưa được đáp ứng so với yêu cầu đề ra.

Cũng theo Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, mục đích hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm đánh giá thực chất việc triển khai những cơ chế chính sách, đồng thời lắng nghe khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ những người trực tiếp thực hiện và đặc biệt người dân, cử tri - những người thụ hưởng chính sách này.

Hội nghị sẽ tập trung làm rõ ba nội dung. Một là kết quả của việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hai là việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực này và nhận diện những khó khăn về nhân lực, kinh phí, hạ tầng và dữ liệu.

Ba là, kết quả bước đầu triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố và những giải pháp cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.