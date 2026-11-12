Hà Nội đặt mục tiêu chấm dứt chôn lấp rác tươi vào cuối năm 2027

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu kết luận, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô cần tập trung giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương.

Do đó, Thành phố yêu cầu xây dựng kế hoạch với các mốc cụ thể đến năm 2027, năm 2030, xác định rõ phần việc quyết định tiến độ chung để tập trung tháo gỡ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: PHẠM HÙNG

Về bụi xây dựng, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tất cả các công trình, kể cả nhà dân, phải đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Các cấp chính quyền xã, phường được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh và kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình vi phạm, kể cả công trình cấp bách…

Về công tác thu gom rác sinh hoạt, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tổ chức các gói thầu có quy mô đủ lớn để lựa chọn các đơn vị có năng lực đầu tư. Theo đó, Thành phố định hướng chuyển sang sử dụng xe thu gom có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động, thay thế xe ép rác nạp phía sau kiểu cũ, đồng thời xóa bỏ các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh và mỹ quan đường phố.

Đặc biệt, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tính toán công suất xử lý rác đến năm 2045 trên cơ sở dự báo dân số khoảng 20 triệu người, với lượng rác phát sinh từ 15.000 - 20.000 tấn mỗi ngày. Mục tiêu trước mắt của Hà Nội là chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, tiến tới đào rác đã chôn lấp trước đó để xử lý bằng phương pháp đốt.

Đối với tro bay, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các cơ quan chức năng khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc về công nghệ xử lý và khả năng tận dụng làm vật liệu xây dựng, sau đó báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.