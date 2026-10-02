Hà Nội đẩy mạnh khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sống nông thôn

Trong kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Hà Nội sẽ xây dựng đề án trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

UBND thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số toàn ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái, cũng như triển khai nhật ký điện tử, cấp mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng đề án Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch và Đề án phát triển sản phẩm quà tặng thủ đô.

Cùng với phát triển kinh tế, Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng môi trường và hạ tầng khu vực nông thôn. Kế hoạch đề ra giải pháp xử lý triệt để các điểm ô nhiễm tại làng nghề, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ; tăng cường thu gom, phân loại rác thải tại nguồn và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn. Hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục và cấp nước sạch nông thôn cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.

Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân, hàng năm Hà Nội sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh và chuyển đổi sinh kế cho các chủ thể sản xuất. Phấn đấu trên 70% nông dân sản xuất hàng hóa được tiếp cận định kỳ với các chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả trước ngày 25.12 hàng năm, đồng thời tham mưu sơ kết giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường