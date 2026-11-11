Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát nguồn phát thải, bảo vệ chất lượng không khí đô thị

Tại tọa đàm "Thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Giải pháp của Thành phố và trách nhiệm của các bên" do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức sáng 10.11, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) nhấn mạnh, ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, đang là một trong những vấn đề môi trường được Thành phố đặc biệt quan tâm do những tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Thanh Thủy phát biểu tại tọa đàm ẢNH: N.H

Do vậy, bà Lê Thanh Thủy nhấn mạnh rằng công tác quản lý chất lượng môi trường không khí đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm từ các cấp, các ngành cũng như sự chung tay của toàn xã hội.

Theo đó, Thành phố cần tập trung đánh giá chính xác các nguyên nhân chính làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm, từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Bà Lê Thanh Thủy chỉ rõ, các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu trên địa bàn Thủ đô hiện nay xuất phát từ hoạt động giao thông vận tải với lượng phương tiện cơ giới ngày càng lớn; các công trình xây dựng chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định che chắn, chống bụi; hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề và tình trạng đốt rơm rác, phụ phẩm nông nghiệp tại các vùng ngoại thành.

Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Song song với đó, Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện xanh, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, cảnh báo sớm chất lượng không khí để người dân chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Việc triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không chỉ giúp cải thiện rõ rệt bầu không khí của Hà Nội mà còn đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển đô thị xanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô trong thời gian tới.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.