Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa, "làm sạch" dữ liệu đất đai

Xác định hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng chính quyền số, thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm đếm tiến độ, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Đồng thời, huy động sự phối hợp của các sở, ngành, UBND các xã, phường và các lực lượng liên quan.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội đang tập trung thực hiện ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng, cập nhật, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai. Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh đã tập trung nhân lực, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

Tính đến ngày 24.9, tổng số thửa đất đã có trên bản đồ theo chính quyền địa phương 2 cấp: Là 4.885.229 thửa (giảm 41.441 thửa) do cập nhật các thửa đất nằm trong dự án giải phóng mặt bằng.

Cơ quan chức năng đã xây dựng cơ sở dữ liệu 3.857.458 thửa đất (tăng 326.574 thửa); đang xây dựng: 1.027.771 thửa đất.

Trong đó, số thửa đất đã đạt tiêu chí nhóm 1 "Đúng - Đủ - Sạch - sống" là 2.594.304 thửa (tăng 291.618 thửa); tổng số thửa đất cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu, "làm giàu, làm sạch" là 2.353.534 thửa đất (gồm 1.090.380 thửa đất cần phải thu thập dữ liệu; 1.263.154 thửa đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng cần tiếp tục "làm giàu, làm sạch").

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn tạo nền tảng để Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, các thông tin, thành phần hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu từng bước được khai thác, sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các giấy tờ, tài liệu đã được số hóa.

Thành phố cũng đã triển khai cắt giảm thành phần hồ sơ, từng bước điện tử hóa một số thủ tục hành chính toàn trình; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng, người dân có thể chủ động tra cứu thông tin thửa đất và tình trạng pháp lý qua cổng dịch vụ công.

Danh sách 10 xã, phường có khối lượng lớn và đã thu thập nhiều thửa đất nhất trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 24.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tạo nền tảng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã hoàn thành dự thảo quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính toàn trình về giao dịch bảo đảm, giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử, dự kiến tiết kiệm khoảng 650 tỉ đồng mỗi năm.

Việc chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách. Theo báo cáo, đến hết tháng 7, Thành phố đã thu thêm trên 3.000 tỉ đồng từ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai thông qua các dịch vụ công trực tuyến.

Trước đó, ngày 12.9, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch "45 ngày" tập trung cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Kết quả đạt được trong 45 ngày là tiền đề quan trọng, nhưng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi dữ liệu phải được cập nhật ngay trong quá trình phát sinh, biến động về đất đai.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra sau chiến dịch là chuyển từ giai đoạn tập trung cao điểm sang duy trì, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu thường xuyên, bảo đảm dữ liệu được bổ sung kịp thời, phản ánh đúng hiện trạng và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các đơn vị liên quan duy trì việc cập nhật dữ liệu hằng ngày, gắn quá trình giải quyết thủ tục hành chính với việc bổ sung, chỉnh lý và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, làm sạch các dữ liệu còn thiếu hoặc chưa đồng bộ; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; khai thác hiệu quả các thông tin đã có để hạn chế việc thu thập, nhập lại dữ liệu nhiều lần.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa quy trình, giảm hồ sơ giấy, giảm thời gian xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.