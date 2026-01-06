Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua 'phố cà phê đường tàu'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
06/01/2026 18:24 GMT+7

Hà Nội đã đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu và bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đoạn từ ga Hà Nội - ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực phố cổ.

Trong văn bản mới ban hành, UBND TP.Hà Nội đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội - ga Gia Lâm.

Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua 'phố cà phê đường tàu'- Ảnh 1.

Du khách đứng trong các quán cà phê đường tàu ghi lại khoảnh khắc tàu hỏa di chuyển qua

ẢNH: QUỲNH VÂN

Theo đó, các đoàn tàu khách phía nam sẽ dừng tại ga Hà Nội. Các đoàn tàu khách phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội - ga Gia Lâm và ngược lại sẽ giao Sở Xây dựng Hà Nội, các sở, ngành xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Như vậy, đề nghị của UBND TP.Hà Nội nêu trên đồng nghĩa với việc "phố cà phê đường tàu" nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.

Cũng trong văn bản, Hà Nội còn đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm - ga Hà Nội, hoàn thành trong quý 2/2026, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại phía tây khu phố cổ Hà Nội và phía đông trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

TP.Hà Nội cho biết đề nghị nêu trên nhằm thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội - ga Long Biên.

Trước đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên". 

Dự án bao gồm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, đề xuất giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

Hà Nội cũng đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

"Phố cà phê đường tàu" xuất hiện tại Hà Nội từ khoảng năm 2017 - 2018 và trở thành điểm thu hút khách du lịch, dù nơi đây nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Trước thực trạng nêu trên, chính quyền sở tại từng nhiều lần ra quân xử lý vi phạm, thậm chí cắt cử người túc trực tại lối vào nhưng không ngăn được du khách tìm đến đây để quay phim, chụp ảnh và sử dụng dịch vụ.

Tin liên quan

Phường 'than' khó ngăn người vào phố cà phê đường tàu dù có lệnh cấm

Phường 'than' khó ngăn người vào phố cà phê đường tàu dù có lệnh cấm

Đại diện UBND P.Hàng Bông (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết việc ngăn người vào sử dụng dịch vụ ở phố cà phê đường tàu gặp rất nhiều khó khăn; địa phương không buông lỏng quản lý nhưng "hiệu quả có giới hạn".

Khám phá thêm chủ đề

cà phê đường tàu đường sắt dừng chạy tàu ga Gia Lâm hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận