Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua 'phố cà phê đường tàu'

Trong văn bản mới ban hành, UBND TP.Hà Nội đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội - ga Gia Lâm.

Du khách đứng trong các quán cà phê đường tàu ghi lại khoảnh khắc tàu hỏa di chuyển qua ẢNH: QUỲNH VÂN

Theo đó, các đoàn tàu khách phía nam sẽ dừng tại ga Hà Nội. Các đoàn tàu khách phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội - ga Gia Lâm và ngược lại sẽ giao Sở Xây dựng Hà Nội, các sở, ngành xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Như vậy, đề nghị của UBND TP.Hà Nội nêu trên đồng nghĩa với việc "phố cà phê đường tàu" nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.

Cũng trong văn bản, Hà Nội còn đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm - ga Hà Nội, hoàn thành trong quý 2/2026, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại phía tây khu phố cổ Hà Nội và phía đông trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

TP.Hà Nội cho biết đề nghị nêu trên nhằm thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội - ga Long Biên.

Trước đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên".

Dự án bao gồm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, đề xuất giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

Hà Nội cũng đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

"Phố cà phê đường tàu" xuất hiện tại Hà Nội từ khoảng năm 2017 - 2018 và trở thành điểm thu hút khách du lịch, dù nơi đây nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Trước thực trạng nêu trên, chính quyền sở tại từng nhiều lần ra quân xử lý vi phạm, thậm chí cắt cử người túc trực tại lối vào nhưng không ngăn được du khách tìm đến đây để quay phim, chụp ảnh và sử dụng dịch vụ.