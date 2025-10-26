Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hà Nội đề xuất cấp bù học phí cho học sinh trường dân lập

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/10/2025 10:51 GMT+7

Hà Nội đề xuất từ năm học 2025 - 2026 sẽ cấp bù học phí 217.000 đồng/tháng, tương đương gần 2 triệu đồng/năm, cho học sinh THPT tư thục trên địa bàn.

UBND TP.Hà Nội vừa tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026.

Hà Nội đề xuất cấp bù học phí cho học sinh trường dân lập- Ảnh 1.

Hà Nội đang xây dựng dự thảo quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026

ẢNH: VÂN ANH

Nội dung dự thảo thể hiện, từ năm học 2025 - 2026, mức học phí dự kiến áp dụng với học sinh từ mầm non tới THCS là 155.000 đồng/tháng. Riêng học phí THPT là 217.000 đồng/tháng. Nếu học trực tuyến, mức thu bằng 75% mức thu nói trên. Mức học phí này không áp dụng với mô hình trường chất lượng cao.

Do chính sách miễn học phí của Nhà nước, Hà Nội đề xuất sẽ cấp bù học phí cho học sinh dân lập, tư thục từ mầm non tới hết THCS là 155.000 đồng/tháng. Học sinh THPT tư thục được hỗ trợ 217.000 đồng/tháng.

Như vậy, với tổng thời gian học tập tối đa không quá 9 tháng/năm thì mỗi học sinh trường tư sẽ được hỗ trợ từ khoảng 1,3 - 1,9 triệu đồng/năm học.

Hà Nội có gần 3.000 trường học, trong đó số lượng trường tư thục chiếm khoảng 20 - 21%, với số lượng học sinh là hơn 330.000 em.

Ở bậc phổ thông, học phí trường tư thục không thuộc diện trường chất lượng cao từ 2,5 - 5 triệu đồng/tháng. Mức thu này không bao gồm tiền ăn bán trú, xe đưa đón...

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238, quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định khung học phí từ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, mỗi cấp học có một mức sàn và mức trần. Bậc mầm non và tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Bậc THCS và THPT có chung mức trần là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Khung học phí nói trên là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non tư thục và học sinh các trường tư thục. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Nhà nước xác định mức ngân sách cấp bù cho trường công.

Khung học phí này áp dụng cho năm 2025 - 2026. 10 năm tiếp theo, mức trần học phí sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp. Về cách chi trả, Nhà nước sẽ cấp tiền trực tiếp cho học sinh trường tư.

UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp ban hành mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tư thục, dân lập trên địa bàn, đảm bảo mức hỗ trợ không vượt mức thu của nhà trường.

Tin liên quan

Miễn học phí từ mầm non đến phổ thông, học sinh không cần nộp đơn

Miễn học phí từ mầm non đến phổ thông, học sinh không cần nộp đơn

Nghị định của Chính phủ yêu cầu phương thức thực hiện miễn, hỗ trợ học phí cho người học được quy định theo hướng cải cách tối đa thủ tục hành chính, cụ thể: trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không cần nộp đơn.

Khám phá thêm chủ đề

học phí hà nội hỗ trợ Trường tư thục Trường dân lập năm học 2025 - 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận