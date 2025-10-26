Hà Nội đề xuất cấp bù học phí cho học sinh trường dân lập

UBND TP.Hà Nội vừa tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026.

Hà Nội đang xây dựng dự thảo quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026 ẢNH: VÂN ANH

Nội dung dự thảo thể hiện, từ năm học 2025 - 2026, mức học phí dự kiến áp dụng với học sinh từ mầm non tới THCS là 155.000 đồng/tháng. Riêng học phí THPT là 217.000 đồng/tháng. Nếu học trực tuyến, mức thu bằng 75% mức thu nói trên. Mức học phí này không áp dụng với mô hình trường chất lượng cao.

Do chính sách miễn học phí của Nhà nước, Hà Nội đề xuất sẽ cấp bù học phí cho học sinh dân lập, tư thục từ mầm non tới hết THCS là 155.000 đồng/tháng. Học sinh THPT tư thục được hỗ trợ 217.000 đồng/tháng.

Như vậy, với tổng thời gian học tập tối đa không quá 9 tháng/năm thì mỗi học sinh trường tư sẽ được hỗ trợ từ khoảng 1,3 - 1,9 triệu đồng/năm học.

Hà Nội có gần 3.000 trường học, trong đó số lượng trường tư thục chiếm khoảng 20 - 21%, với số lượng học sinh là hơn 330.000 em.

Ở bậc phổ thông, học phí trường tư thục không thuộc diện trường chất lượng cao từ 2,5 - 5 triệu đồng/tháng. Mức thu này không bao gồm tiền ăn bán trú, xe đưa đón...

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238, quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định khung học phí từ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, mỗi cấp học có một mức sàn và mức trần. Bậc mầm non và tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Bậc THCS và THPT có chung mức trần là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Khung học phí nói trên là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non tư thục và học sinh các trường tư thục. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Nhà nước xác định mức ngân sách cấp bù cho trường công.

Khung học phí này áp dụng cho năm 2025 - 2026. 10 năm tiếp theo, mức trần học phí sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp. Về cách chi trả, Nhà nước sẽ cấp tiền trực tiếp cho học sinh trường tư.

UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp ban hành mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tư thục, dân lập trên địa bàn, đảm bảo mức hỗ trợ không vượt mức thu của nhà trường.