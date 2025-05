Hà Nội đề xuất cho xây nhiều loại công trình trên đất nông nghiệp ở bãi sông

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội về quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đề xuất cho phép sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng nhiều loại công trình phục vụ sản xuất, khai thác dịch vụ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự thảo đưa ra các quy định, tiêu chí, điều kiện, hình thức cho phép cá nhân, tổ chức được sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất 3 loại mô hình, gồm: nông nghiệp truyền thống; nông nghiệp sinh thái; nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm.

Công trình phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều

Tại điều 6 dự thảo nghị quyết, thành phố đề xuất cho phép cá nhân, tổ chức được sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp sinh thái; nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm.

Các loại công trình xây dựng gồm: lán, trại để phục vụ người lao động; khu bảo quản nông sản, chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ, dụng cụ; khu sơ chế, khu vực xử lý môi trường, xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; khu trưng bày giới thiệu sản phẩm; khu công cộng, đón tiếp, quản lý, đào tạo và điều hành, dịch vụ; khu vườn sinh thái; khu thực hành, khu mô hình chăn nuôi, trồng trọt, khu vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Điều kiện để được xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là phải theo phương án, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Vị trí xây dựng công trình phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi; nằm ngoài chỉ giới hành lang thoát lũ của tuyến sông có đê; không thuộc khu vực bãi sông đang sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở…

Về hình thức, kết cấu, công trình xây dựng phải có thiết kế phù hợp với đặc điểm địa hình bãi sông, bãi nổi, tuân thủ các yêu cầu thiết kế xây dựng, đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến dòng chảy, thoát lũ, ổn định bờ bãi sông; không đắp bờ, tôn cao bãi sông.

Nhiều khu vực bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đang được khai thác, sử dụng để kinh doanh dịch vụ, kết hợp du lịch ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Kết cấu công trình chỉ được phép làm 1 tầng, cao không quá 4 m, không có tầng hầm; là loại công trình bán kiên cố, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, dễ dàng tháo dỡ, di chuyển. Diện tích xây dựng công trình không vượt quá 15% tổng diện tích khu đất (không bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật).

Không được dùng công trình trên đất nông nghiệp để ở

Về mặt nguyên tắc, Hà Nội yêu cầu việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm phải phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều và các quy hoạch khác có liên quan.

Việc sử dụng, khai thác đất nông nghiệp cũng phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ đê điều, không làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường, nguồn nước; tuân thủ quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Tuyệt đối không sử dụng công trình xây dựng trên đất nông nghiệp vào mục đích để ở.

Cá nhân, tổ chức có liên quan phải có phương án chủ động đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trước thiên tai, lũ lụt.

Việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm có xây dựng, lắp dựng công trình phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép theo quy định của luật Thủ đô.