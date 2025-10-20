UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn TP.Hà Nội (thực hiện khoản 2 điều 32 luật Thủ đô).

Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nghị quyết này nhằm thay thế Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (cơ quan chủ trì soạn thảo), sau 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND đã đạt được một số kết quả bước đầu, được nhân dân đồng tình ủng hộ, trong đó chính sách cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm chưa triển khai thực hiện được do chưa có tiêu chí về nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm vì vậy các địa phương không có cơ sở để phê duyệt phương án.

Hỗ trợ tối đa không quá 5 tỉ đồng cho 1 mô hình

Trong dự thảo, cơ quan soạn thảo đã xây dựng riêng mục 5 điều quy định về chính sách phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 5 tỉ đồng/mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, nhóm đối tượng được hỗ trợ chính sách xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch là các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trên địa bàn TP.Hà Nội.

Về điều kiện hỗ trợ phải đảm bảo mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cá nhân, tổ chức được hỗ trợ phải có phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch; có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cạnh đó phải đáp ứng tiêu chí mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch theo quy định và quy mô tối thiểu rộng 2 ha/mô hình.

Về mức hỗ trợ, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng phương án, thiết kế mô hình tối đa không quá 300 triệu đồng/tổ chức, cá nhân khi chi khảo sát, điều tra thực hiện xây dựng các phương án, thiết kế mô hình hoặc chi chuyên gia tư vấn nghiên cứu, lập và xây dựng các phương án, thiết kế tổng thể mô hình.

Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch…

Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỉ đồng cho 1 mô hình. Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tối đa 3 mô hình tại 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Theo TP.Hà Nội, việc xây dựng Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững; đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, du lịch sinh thái, trải nghiệm…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.