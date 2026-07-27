Hà Nội đề xuất nâng tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo lên tối đa 4 triệu/người/tháng

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định ban hành chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2027 - 2030 nhằm làm căn cứ xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.

Hà Nội đề xuất tiêu chí thu nhập xác định hộ nghèo theo 2 phương án HÌNH ẢNH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Trong dự thảo, Hà Nội đưa ra 2 phương án về tiêu chí thu nhập. Ở phương án 1, ngưỡng thu nhập để xác định hộ nghèo tại khu vực nông thôn là 3 triệu đồng/người/tháng khu vực thành thị là 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Ở phương án 2, Hà Nội đề xuất nâng mức chuẩn lên 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 4 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị.

Như vậy, so với Quyết định số 13/2021 quy định chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, mức thu nhập mới được đề xuất trong 2 phương án đã nâng lên từ 1 - 1,5 triệu đồng, áp dụng cả ở khu vực nông thôn và thành thị.

Bên cạnh tiêu chí về thu nhập, dự thảo tiếp tục áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều thông qua mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo đó, có 6 nhóm dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; thông tin; nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường, với tổng cộng 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt.

12 chỉ số đo lường gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; sử dụng dịch vụ viễn thông; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; xử lý rác thải.

Hà Nội muốn nâng tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo lên tối đa 4 triệu/người/tháng ở khu vực thành thị ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo dự thảo, chuẩn hộ nghèo là hộ có thu nhập không vượt quá ngưỡng quy định và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Đối với chuẩn hộ cận nghèo, điều kiện về thu nhập tương tự nhưng thiếu hụt dưới 3 chỉ số.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình. Theo phương án 1, hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn có thu nhập trên 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng, còn khu vực thành thị từ trên 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Với phương án 2, các ngưỡng này lần lượt được nâng lên trên 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn và trên 4 - 5,5 triệu đồng/người/tháng ở thành thị.

Dự thảo xác định chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo và chuẩn mức sống trung bình sẽ là căn cứ để đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, đồng thời là cơ sở xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội cũng như phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn 2027 - 2030.

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình đăng ký thường trú tại Hà Nội cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Nếu được ban hành, quyết định sẽ có hiệu lực trong năm 2026 và các hộ được công nhận theo chuẩn mới sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngày 1.1.2027.

Theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của TP.Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, tiêu chí thu nhập áp dụng ở khu vực nông thôn là 2 triệu đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng/người/tháng.