Thời sự

Hà Nội di dời cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
22/12/2025 08:46 GMT+7

Nhằm giảm bớt ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã quyết định đánh chuyển, chặt hạ cây xanh và xén vỉa hè ở nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân.

Thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè gần khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (thuộc các phường Thanh Xuân, Yên Hòa) được cắt xén, cải tạo. Nút giao này được biết đến là một trong những "điểm đen" ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong giờ cao điểm.

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Hoàng Minh Giám được thu hẹp lại một nửa so với hiện tại

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Để giảm bớt ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã tiến hành mở rộng mặt đường, thu hẹp vỉa hè đường Lê Văn Lương, đường Hoàng Minh Giám. Đồng thời, di dời cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước nằm trong khu vực mở rộng mặt đường bị ảnh hưởng...

Theo ghi nhận của Thanh Niên, quá trình thi công, nhiều cây xanh nằm sát mép đường được cắt tỉa sát phần ngọn, giữ nguyên bầu đất rồi đánh chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều cây xanh bị chặt, cưa ngang thân.

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 2.

Nhiều cây xanh trên phố Lê Văn Lương bị chặt hạ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Một cán bộ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, khi tiến hành cải tạo, mở rộng mặt đường ở khu vực nút giao thì có 52 cây xanh trên vỉa hè bị ảnh hưởng. Trong đó, có 10 cây thuộc loại già cỗi nên đơn vị đã tiến hành chặt hạ.

"Những cây này có đường kính quá to, đa số là cây sữa. Theo đánh giá của Phòng Quản lý công trình ngầm và cây xanh (Sở Xây dựng Hà Nội), có đánh chuyển thì những cây này cũng không sống được. Do đó, phương án được đơn vị này phê duyệt là cho phép Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chặt hạ những cây này", vị cán bộ cho biết thêm.

Được biết, trong năm 2025, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã triển khai xén hè, mở rộng mặt đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông 6/11 nút giao. Đó là nút giao Đình Thôn - Phạm Hùng; ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì; ngõ 171 giao đường Nguyễn Xiên; ngõ Hòa Bình 7 giao đường Minh Khai; nút giao Chu Huy Mân - Nguyễn Lam; nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn.

5 nút giao còn lại gồm: đường Minh Khai, khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi; nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng; đường Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh đang được tiến hành thi công, phấn đấu hoàn thành trước 25.12.

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 3.
Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 4.

Được biết, tổng mức đầu tư để thi công, cải tạo nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân khoảng gần 5 tỉ đồng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục chiếu sáng, viễn thông đang được thi công để làm vỉa hè

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 6.

Hàng cây trên phố Hoàng Minh Giám cũng được cắt tỉa, đánh chuyển

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 7.

Đường Lê Văn Lương có mật độ phương tiện lớn ở thủ đô, thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 8.
Hà Nội chặt hạ cây xanh, 'xén' vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 9.

Sau khi mở rộng lòng đường, mặt vỉa hè được lát gạch giả bê tông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
