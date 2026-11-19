UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc nghiên cứu quy hoạch khu vực giết mổ gia cầm tập trung, bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần quản lý hoạt động giết mổ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội sẽ điều chỉnh mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung để tăng tính khả thi, thu hút đầu tư ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo đó, Thành phố thống nhất với sự cần thiết phải phát triển hệ thống cơ sở giết mổ gia cầm tập trung nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.



Trước đó, năm 2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 761 phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn. Đến tháng 10.2025, Thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.

Năm 2026, UBND Thành phố cũng có các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ giải pháp phát triển hệ thống giết mổ tập trung, từng bước chấm dứt hoạt động giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện theo lộ trình.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung, một số vị trí không còn phù hợp, dự án chậm triển khai và đang được rà soát, điều chỉnh để tăng tính khả thi, thu hút đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội hiện đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai quy hoạch này. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tham mưu Thành phố điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Trong quá trình rà soát, Thành phố sẽ xem xét bố trí các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại những khu vực phù hợp, bảo đảm quy định về thú y, an toàn thực phẩm, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và khoảng cách an toàn với khu dân cư; đồng thời gắn với vùng chăn nuôi, giao thông, năng lực cung ứng và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội