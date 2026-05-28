Chiều 28.5.2026, sau 5 ngày nắng nóng gay gắt, thành phố Hà Nội đón cơn mưa giải nhiệt trên diện rộng. Tuy nhiên, trước khi mưa xuất hiện, giông, sét đã gây ảnh hưởng cho người đi đường, đặc biệt tại khu vực đường Lê Quang Đạo, đoạn đi qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hà Nội đón mưa giải nhiệt, người dân chật vật về nhà giờ tan tầm

Trận mưa rào kéo dài đúng vào giờ tan tầm đã khiến hàng loạt tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, quốc lộ 70… rơi vào tình trạng ngập lụt, khiến người dân chật vật di chuyển về nhà. Đây cũng là trận mưa đầu tiên gây ngập tại Hà Nội trong năm 2026.