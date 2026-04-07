Hà Nội dự kiến đấu giá gần 730 ha đất, thu về 63.000 tỉ

Nguyễn Trường
07/04/2026 21:31 GMT+7

Theo kế hoạch được ban hành, trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện gần 730 ha. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.000 tỉ đồng.

Ngày 7.4, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký, ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Quang cảnh một buổi tổ chức đấu giá đất ở Hà Nội diễn ra vào năm 2025

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng gần 730 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng hơn 63.000 tỉ đồng.

Theo Hà Nội, việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố.

Đồng thời, giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội.

Kế hoạch này cũng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Khi thực hiện kế hoạch, UBND TP.Hà Nội giao UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong việc xác định và đề xuất đăng ký các dự án, khu đất đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch và chủ trương của thành phố…

Năm 2025, tổng thu ngân sách của Hà Nội tiếp tục lập kỷ lục với 704.579 tỉ đồng, tăng hơn 37% so với năm trước đó.

Về cơ cấu nguồn thu, thu nội địa của thủ đô đạt 662.281 tỉ đồng. Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 38.897 tỉ đồng và dầu thô đạt 2.483 tỉ đồng.

Hồi cuối tháng 11.2025, Hà Nội ước tính nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 89.000 tỉ đồng, tăng 167% so cùng kỳ năm trước.

Vụ đấu giá đất thu 1.800 tỉ: Hà Nội lý giải việc không dùng bảng giá mới

Lãnh đạo Sở TN-MT Hà Nội và Trung tâm Phát triển quỹ đất Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đã lý giải việc tiếp tục đấu giá khoảng 4,4 ha đất dựa trên bảng giá đất cũ, thu về khoảng 1.800 tỉ đồng.

