Hà Nội dự kiến hạn chế lưu thông xe cá nhân từ năm 2035

UBND TP.Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố có nội dung quy định một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Nội dung dự thảo thể hiện, từ ngày 1.1.2035, UBND thành phố sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân, đồng thời quyết định về lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ phù hợp điều kiện thực tế và điều kiện hạ tầng giao thông công cộng.

Lý giải về đề xuất hạn chế lưu thông xe cá nhân, cơ quan soạn thảo cho biết theo đề án tổng thể đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, đến năm 2030, Hà Nội dự kiến hoàn thành thi công 96,8 km các tuyến metro số 2, 3 và 5, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 301 km các tuyến còn lại, bao gồm tuyến số 1, 2A (đoạn kéo dài đến Xuân Mai), số 4, 6, 7, 8 và các tuyến vệ tinh Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai.

Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện vào năm 2035, và như vậy sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng. Khi kết hợp với mạng lưới buýt hiện có và các dịch vụ xe đạp, xe máy công cộng kết nối các tuyến chính, thành phố sẽ sở hữu một hệ thống vận tải công cộng hiện đại, đồng bộ và thuận tiện.

Theo cơ quan soạn thảo, việc xác định phạm vi hạn chế lưu thông phương tiện giao thông cá nhân sẽ căn cứ vào khả năng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (gồm: đường sắt đô thị, xe buýt, xe đạp công cộng…) trong vùng khi đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân…

Ngoài ra, vùng hạn chế cũng được xác định phải đảm bảo điều kiện về hạ tầng giao thông, tổ chức, phân luồng giao thông và hệ thống giám sát.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất chậm nhất 12 tháng trước ngày áp dụng mỗi giai đoạn hạn chế, UBND TP.Hà Nội phải công bố công khai bản đồ phạm vi hạn chế, lộ trình cụ thể. Đồng thời công bố gói hỗ trợ chuyển đổi phương tiện bổ sung và phương án giao thông thay thế cho người dân trong phạm vi hạn chế, nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân khu vực nằm trong phạm vi hạn chế kịp thời chuyển đổi hoặc có phương án thay thế.

Bên cạnh biện pháp đối với phương tiện cá nhân, TP.Hà Nội cũng đề xuất lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (sử dụng xăng, dầu) hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải - xe xăng công nghệ - PV) thì đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện "chuyển đổi xanh", đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình đạt 20% trước ngày 1.1.2027, 50% trước ngày 1.1. 2028 và 100% trước ngày 1.1.2030.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có xe công nghệ) thì đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện "chuyển đổi xanh" đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình đạt 50% trước ngày 1.1. 2028; 100% trước ngày 1.1.2030.

Đồng thời, từ ngày 1.7.2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này phải sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đối với phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trong vùng phát thải thấp thì thực hiện theo nghị quyết của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn. Đối với phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường ngoài vùng phát thải thấp thì có lộ trình thực hiện theo quy định của Chính phủ.