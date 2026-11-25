Theo nghị quyết được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, ở giai đoạn 2 (ngày 1.1.2027 đến 31.12.2027) của Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, Thành phố sẽ triển khai vùng phát thải thấp tại 3 khu vực thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Các phương tiện lưu thông trên phố cổ Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Khu vực 1 là vùng lõi, nằm trong đường bao phố đi bộ và chợ đêm Hoàn Kiếm, gồm 12 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền.

Khu vực 2 nằm trong đường bao các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay và khu vực phố cổ.

Khu vực 3 nằm trong đường bao các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Tổng diện tích 3 khu vực khoảng 5,7 km², dân số gần 247.000 người.

Về tổ chức giao thông, tại khu vực 1, cơ quan chức năng đề xuất cấm toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Xe ưu tiên được hoạt động 24/24 giờ.

Đáng chú ý, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu kinh doanh trên các nền tảng ứng dụng kết nối vận tải sẽ không được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Các đơn vị cung cấp ứng dụng phải điều hướng phương tiện trên hệ thống.

Thành phố cũng khuyến khích hạn chế xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, xe phi cơ giới và phương tiện xanh.

Trước đó, từ ngày 1.7.2026, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực 1 phường Hoàn Kiếm. Phạm vi gồm 12 tuyến phố, với lệnh cấm toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy từ 19 giờ đến 24 giờ vào các ngày cuối tuần.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.