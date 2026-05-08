Hà Nội dự kiến tăng phí dùng vỉa hè để trông xe lên tối đa 400.000 đồng/m2/tháng

Đề xuất tăng phí sử dụng vỉa hè gấp 1,6 lần hiện tại

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND.

Hà Nội dự kiến tăng phí cho thuê vỉa hè ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong tờ trình, UBND thành phố đề xuất 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 30.000 - 400.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 30.000 - 220.000 đồng/tháng.

Cụ thể, 12 tuyến phố ở khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I), gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,6 lần so với hiện tại).

12 tuyến phố này khi sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì áp dụng mức phí 220.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,63 lần so với hiện tại).

Các tuyến phố còn lại trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1, thành phố dự kiến sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 360.000 đồng/m2/tháng; nếu sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì bị thu phí 180.000/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 1 đến phạm vi nằm trong đường Vành đai 2 và trên đường Vành đai 2 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 160.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì bị thu phí 120.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 2 đến phạm vi trong đường Vành đai 3 và trên đường Vành đai 3 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 120.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố nằm từ phạm vi từ đường ngoài Vành đai 3 đến phạm vi trong đường Vành đai 4 và trên đường Vành đai 4 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì có mức phí 50.000 đồng/m2/tháng.

Đối với các tuyến đường trên địa bàn phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương (thuộc TX.Sơn Tây cũ), phí cho thuê là 40.000 đồng/m2/tháng khi sử dụng trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp.

Các đường, phố còn lại trên địa bàn Hà Nội khi sử dụng để trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp thì có mức phí là 30.000 đồng/m2/tháng.

Mức phí đề xuất khi cho thuê vỉa hè, lòng đường để trông giữ ô tô (bên trái) và trông giữ xe đạp, xe máy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tăng phí cho thuê vỉa hè nhằm điều tiết lưu lượng giao thông nội đô

Theo UBND TP.Hà Nội, việc xây dựng phương án điều chỉnh phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn nhằm điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và không khuyến khích phương tiện giao thông vào nội đô.

Việc này cũng giúp hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Thành phố cho rằng, việc tăng phí cho thuê vỉa hè, lòng đường cũng sẽ góp phần huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông xanh; bù đắp một phần chi phí đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố và khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe hiện đại…

Tính đến thời điểm ngày 16.9.2025, trên địa bàn Hà Nội đã cấp phép cho 48 đơn vị, tại 236 vị trí, với tổng diện tích gần 44.000 m2 để trông giữ phương tiện tạm thời.

Số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được thu, nộp năm 2022 là 42,2 tỉ đồng; năm 2023 là hơn 46,1 tỉ đồng; năm 2024 là hơn 51,3 tỉ đồng và năm 2025 là hơn 42,1 tỉ đồng.

Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, Hà Nội đang áp dụng 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 20.000 - 240.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 20.000 - 135.000 đồng/m2/tháng.

Dự kiến ngày 11.5, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND.