Thời sự

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh A80

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/08/2025 22:37 GMT+7

Để phục vụ người dân xem lễ diễu binh, diễu hành A80, Hà Nội đã thống nhất phương án dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí.

Tối 26.8, Văn phòng UBND TP.Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành A80.

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh A80- Ảnh 1.

Hà Nội sẽ dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành A80

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Theo đó, Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí.

Cụ thể, các nhà bạt dã chiến được dựng tại vườn hoa Tây Sơn (P.Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (P.Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (P.Giảng Võ), sân ga Hà Nội (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và khu vực đối diện 14B Lê Trực (P.Ba Đình).

Lãnh đạo thành phố cũng giao Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

Giao UBND các phường liên quan hỗ trợ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.

40 điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí

Cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội đã bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80. Thời gian thực hiện cấp phát diễn ra vào các ngày 27.8 - 30.8 và 2.9.

STT

Địa điểm

STT

Địa điểm

1

Vỉa hè vườn hoa Lê Trực

21

Ga Hà Nội điểm 1 (cổng 1)

2

Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực

22

Ga Hà Nội điểm 2 (cổng 2)

3

Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú

23

Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn

4

Vỉa hè cổng trụ sở Ủy ban MTTQ P.Ba Đình số 68 Nguyễn Thái Học

24

Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng

5

Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank số 52 Nguyễn Thái Học

25

Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng công viên Thống Nhất

6

Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường tiểu học Phan Chu Trinh, số 40 - 42 Nguyễn Thái Học)

26

Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi

7

Vỉa hè Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI số 5 đường Lê Duẩn

27

Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 7 phố Tràng Thi

8

Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo Việt Nam số 71 Kim Mã

28

Vườn hoa Nhà hát Lớn

9

Trụ sở Ban Quản lý dự án P.Ngọc Hà số 248 Kim Mã

29

Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10

Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã

30

Vỉa hè đối diện vườn hoa Bác Cổ

11

Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc

31

Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay

12

Vỉa hè ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã

32

Vỉa hè trụ sở T.Ư MTTQ Việt Nam số 48A phố Tràng Thi

13

Vỉa hè phố Kim Mã (tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai)

33

Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức

14

Vỉa hè tòa Capital Place số 29 phố Liễu Giai

34

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi số 10B phố Tràng Thi

15

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ P.Ngọc Hà số 25 Liễu Giai

35

Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn

16

Vỉa hè Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam số 2 Liễu Giai

36

Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu

17

Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc

37

Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội số 42 phố Tràng Tiền

18

Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (trụ sở UBND P.Liễu Giai cũ)

38

Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền

19

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học)

39

Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân

20

Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam số 118 đường Lê Duẩn

40

Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam

Theo kế hoạch, vào 21 giờ ngày 27.8, tại quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành. 

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 7 giờ ngày 30.8, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6 giờ 30 ngày 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh A80 nhà bạt dã chiến hà nội phát nhu yếu phẩm 80 năm Quốc khánh 2.9
