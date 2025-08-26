Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh A80

Tối 26.8, Văn phòng UBND TP.Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành A80.

Hà Nội sẽ dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành A80 ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Theo đó, Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí.

Cụ thể, các nhà bạt dã chiến được dựng tại vườn hoa Tây Sơn (P.Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (P.Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (P.Giảng Võ), sân ga Hà Nội (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và khu vực đối diện 14B Lê Trực (P.Ba Đình).

Lãnh đạo thành phố cũng giao Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

Giao UBND các phường liên quan hỗ trợ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.

40 điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí

Cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội đã bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80. Thời gian thực hiện cấp phát diễn ra vào các ngày 27.8 - 30.8 và 2.9.

STT Địa điểm STT Địa điểm 1 Vỉa hè vườn hoa Lê Trực 21 Ga Hà Nội điểm 1 (cổng 1) 2 Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực 22 Ga Hà Nội điểm 2 (cổng 2) 3 Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú 23 Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn 4 Vỉa hè cổng trụ sở Ủy ban MTTQ P.Ba Đình số 68 Nguyễn Thái Học 24 Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng 5 Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank số 52 Nguyễn Thái Học 25 Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng công viên Thống Nhất 6 Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường tiểu học Phan Chu Trinh, số 40 - 42 Nguyễn Thái Học) 26 Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi 7 Vỉa hè Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI số 5 đường Lê Duẩn 27 Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 7 phố Tràng Thi 8 Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo Việt Nam số 71 Kim Mã 28 Vườn hoa Nhà hát Lớn 9 Trụ sở Ban Quản lý dự án P.Ngọc Hà số 248 Kim Mã 29 Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 10 Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã 30 Vỉa hè đối diện vườn hoa Bác Cổ 11 Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 31 Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay 12 Vỉa hè ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã 32 Vỉa hè trụ sở T.Ư MTTQ Việt Nam số 48A phố Tràng Thi 13 Vỉa hè phố Kim Mã (tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai) 33 Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức 14 Vỉa hè tòa Capital Place số 29 phố Liễu Giai 34 Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi số 10B phố Tràng Thi 15 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ P.Ngọc Hà số 25 Liễu Giai 35 Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn 16 Vỉa hè Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam số 2 Liễu Giai 36 Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu 17 Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc 37 Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội số 42 phố Tràng Tiền 18 Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (trụ sở UBND P.Liễu Giai cũ) 38 Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền 19 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học) 39 Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân 20 Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam số 118 đường Lê Duẩn 40 Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam

Theo kế hoạch, vào 21 giờ ngày 27.8, tại quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 7 giờ ngày 30.8, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6 giờ 30 ngày 2.9.