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Thời sự

Hà Nội duyệt quy hoạch xây tổ hợp vui chơi, trường đua ngựa 420 triệu USD

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tổ hợp vui chơi giải trí, trường đua ngựa ở xã Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD.

UBND xã Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án tổ hợp vui chơi giải trí, trường đua ngựa với quy mô khoảng 125 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD.

Hà Nội duyệt quy hoạch xây tổ hợp vui chơi, trường đua ngựa 420 triệu USD - Ảnh 1.

Xã Sóc Sơn sẽ có tổ hợp vui chơi, trường đua ngựa có vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD (ảnh minh hoạ)

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo quy hoạch, khu đất phía bắc giáp tuyến đường liên khu vực có mặt cắt ngang 40 m, phía nam giáp chân núi Đôi, phía đông giáp khu dân cư thôn Xuân Dục và tuyến đường liên khu vực, phía tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất và hình thành điểm vui chơi, giải trí phục vụ người dân cũng như khách du lịch.

Trong tổng diện tích quy hoạch, khoảng 75% quỹ đất được dành để xây dựng trường đua ngựa. Dự án sẽ có khán đài sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, cùng hệ thống đường đua gồm 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25 m, khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Tổ hợp còn bố trí khu thương mại, dịch vụ rộng khoảng 3 ha với 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao quy mô 254 phòng và trung tâm thương mại. Riêng hơn 28 ha còn lại được quy hoạch làm hồ điều hòa, cây xanh và hệ thống đường dạo.

Theo quyết định phê duyệt, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G - liên doanh giữa Tổng công ty du lịch Hà Nội (Hanoitourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc).

Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng và trường đua ngựa Sóc Sơn dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp và từ 20.000 - 25.000 lao động gián tiếp.

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