Hà Nội giao các trường chủ động chuyển cách dạy học khi thời tiết bất thường

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các trường chủ động ứng phó với diễn biến bất thường, nguy hiểm của thời tiết, trong đó có mưa lớn và bão.

Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tài sản của các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; yêu cầu thủ trưởng các trường học trực thuộc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các trường phải chủ động điều chỉnh cách thức dạy học khi thời tiết bất thường ẢNH: PHAN HẬU

Cụ thể, các đơn vị, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến của các cơn bão, mưa lớn, giông, lốc, sét, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, thành phố và địa phương.

Đối với nguy cơ chưa thể xử lý ngay, các đơn vị phải khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời. Các trường cần bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trước, trong và sau bão.

"Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; không tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn", công văn nêu.

Đồng thời, thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với phụ huynh để phối hợp quản lý, đón, trả học sinh an toàn, không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh; chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.

Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ vì mưa ngập

Việc bàn giao, đưa đón học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cần đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Sau bão, mưa lớn, các trường cần khẩn trương kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và điều kiện phòng chống dịch bệnh. Nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh đi học trở lại khi các điều kiện cơ bản đã được bảo đảm", Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu.

Hướng dẫn ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại, Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ, căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết (sau bản tin thời sự 19 giờ 00 trên VTV1), thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến khi nhiệt độ tại trường dưới 10 độ C với học sinh mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C với học sinh THCS.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng nay 17.9, do mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến phố, hàng loạt trường ngoài công lập đã thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Tuy nhiên, đa số trường công lập vẫn cho học sinh đến trường học trực tiếp vì chưa có hướng dẫn của Sở GD-ĐT.