Thời sự

Hà Nội hỗ trợ 100% kinh phí cho doanh nghiệp nghiên cứu đề tài KHCN trọng điểm

Nguyễn Trường
29/09/2025 12:06 GMT+7

Doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ (KHCN) khi thực hiện nhiệm vụ KHCN trọng điểm theo hình thức đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được Hà Nội hỗ trợ tối đa 100% kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị, vận hành…

Ngày 29.9, tại kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách phát triển KHCN của TP.Hà Nội.

Hà Nội hỗ trợ 100% kinh phí cho doanh nghiệp nghiên cứu đề tài KHCN trọng điểm - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Nội dung nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách nhằm phát triển KHCN của thành phố, bao gồm: chính sách đối với nhiệm vụ KHCN trọng điểm của thủ đô và chính sách đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN theo quy định tại luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

Trong đó, các lĩnh vực trọng điểm về KHCN theo quy định của luật Thủ đô gồm: công nghệ số, công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo - tự động hóa, công nghệ môi trường, giảm phát thải carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các lĩnh vực trọng điểm về KHCN do HĐND TP.Hà Nội quy định, gồm: đô thị thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, công nghệ tài chính, công nghệ cao trong nông nghiệp.

Nghị quyết cho phép Hà Nội đặt hàng đặt hàng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN trọng điểm theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

Theo nghị quyết, đối với hình thức đề tài nghiên cứu khoa học, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức KHCN tối đa 100% kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị (bao gồm cả phần mềm, hệ thống công nghệ, hệ thống tích hợp kỹ thuật số phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ); tối đa 100% kinh phí vận hành máy móc, thiết bị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đối với hình thức dự án sản xuất thử nghiệm, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 50% kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị (bao gồm cả phần mềm, hệ thống công nghệ, hệ thống tích hợp kỹ thuật số trực tiếp phục vụ thực hiện nhiệm vụ); tối đa 100% kinh phí vận hành máy móc, thiết bị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố cũng nhiều quy định ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ KHCN trọng điểm; ưu đãi thuế đối với cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, quy định nhiều chế độ, chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng tham gia các hoạt động KHCN của thành phố.

Theo khái toán, dự kiến nguồn lực để thực hiện nghị quyết này ước khoảng 392 tỉ đồng/năm.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội KCHCN KINH PHÍ đề tài khoa học trọng điểm phát triển khoa học công nghệ
