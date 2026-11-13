Hà Nội hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phòng thí nghiệm

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các tổ chức thuộc thành phố HÌNH ẢNH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Theo chính sách được triển khai, Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các tổ chức thuộc thành phố có hoạt động trong những lĩnh vực n››ày.



Đối với hạ tầng do thành phố đầu tư mới, chi phí vận hành được hỗ trợ 100% trong ba năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác.

Với các đơn vị công lập và doanh nghiệp nhà nước không thuộc thành phố, mức hỗ trợ đầu tư mới hoặc nâng cấp tối đa là 50%. Nhóm hạ tầng được hỗ trợ gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp nhà nước không thuộc thành phố.

Cạnh đó, các dự án đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong ba năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác.

Đối với phòng thí nghiệm thuộc cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, thành phố hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp. Phòng thí nghiệm được đầu tư mới còn được hỗ trợ tối đa 30% chi phí vận hành trong ba năm đầu.

Cùng với chi phí đầu tư và vận hành, Hà Nội hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị của trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm; xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng.

Sàn giao dịch công nghệ được thành phố phê duyệt đề án thành lập được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong ba năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác, bao gồm cả thời gian thí điểm, thử nghiệm.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp triển khai theo hình thức xã hội hóa, thành phố miễn phí sử dụng vị trí đặt thiết bị, cáp viễn thông tại hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh trong hai năm.

Bên cạnh các khoản hỗ trợ hạ tầng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, pháp lý để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ cao và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Thành phố cũng thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước với chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí gian hàng trưng bày sản phẩm tại những sự kiện khoa học, công nghệ của thành phố; miễn phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị, thương mại hóa công nghệ và chuyển đổi số.

Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ số, Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí gian hàng khi tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của thành phố.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội là các đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký kết hợp đồng hỗ trợ. Việc hỗ trợ được lồng ghép với các chương trình, đề án, nhiệm vụ của thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Các thủ tục được thực hiện công khai, minh bạch thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc ứng dụng iHanoi.