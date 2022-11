Hà Nội hỏa tốc yêu cầu xử lý bán xăng tự phát theo can, chai, lọ…

Ngày 7.11, thông tin từ Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội cho biết Trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, đã ký văn bản hỏa tốc gửi Công an TP.Hà Nội, Sở Công thương TP.Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Ban chỉ đạo 389 ở các quận, huyện, thị xã yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của thị trường xăng dầu.

Văn bản của Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội, cho rằng những ngày vừa qua tại Hà Nội đã ghi nhận có tình trạng lợi dụng nhu cầu xăng dầu của người dân nên đã xuất hiện tình trạng mua bán xăng dầu qua các bình, can, chai, lọ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng tại một số điểm bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường phố.

Theo Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội, việc mua bán xăng tự phát này là hành vi gây bất ổn thị trường xăng dầu, có nguy cơ cao gây ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, mất cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường.

Theo đó, Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội yêu cầu Công an TP.Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội và các lực lượng chức năng khác kiên quyết xử lý nghiêm hành vi bán xăng dầu tự phát qua các can, chai, lọ…

Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội cũng yêu cầu Sở Công thương TP.Hà Nội tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xử phạt, xử lý nghiêm các cây xăng ngừng hoạt động không có lý do chính đáng; thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với những cửa hàng vi phạm.





Đặc biệt, Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội cũng yêu cầu Ban chỉ đạo 389 ở các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu tự phát bằng chai, lọ, bình, can tại địa bàn đang quản lý.

Các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán xăng dầu trái phép (các điểm bán xăng dầu tự phát) nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường xăng dầu, có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường.

Trước đó, ngày 5.11, thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký chỉ thị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Chỉ thị này cũng nhấn mạnh xử lý nghiêm các hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.