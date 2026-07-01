Hà Nội hướng dẫn đi lại trong Vùng phát thải thấp từ ngày 1.7

Chiều 30.6, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội công bố đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội" được áp dụng thí điểm từ ngày 1.7. Phạm vi thực hiện gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội không cấm đồng loạt toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực vành đai 1. Phạm vi kiểm soát và yêu cầu về quy chuẩn khí thải được mở rộng, nâng dần từ năm 2027 và năm 2028 theo lộ trình đã được phê duyệt.

Cụ thể, tại khu vực 1, lực lượng chức năng cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, gồm xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe ô tô, từ 19 - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Xe ưu tiên theo quy định của pháp luật được phép hoạt động 24/24 giờ.

Từ ngày 1.1.2027, xe ô tô thuộc nhóm xe ưu tiên và phương tiện được chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên. Từ ngày 1.1.2028, xe mô tô, xe gắn máy thuộc nhóm này phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên, trừ phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trong giai đoạn 1 của đề án (từ ngày 1.7 - 31.12.2026), thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Ngoài quy định cấm phương tiện tại khu vực 1 vào tối cuối tuần nêu trên, các biện pháp chính như khuyến khích hạn chế hoạt động xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Hà Nội cũng khuyến khích chủ xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016 hạn chế lưu thông trong khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Người dân ở khu vực này được khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Hà Nội sẽ miễn tiền vé xe buýt với hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1 từ ngày 1.7 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Với xe ô tô vận tải hành khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô đưa đón học sinh, xe buýt, xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up, được Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên.

Xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 - 3,5 tấn, chỉ được hoạt động từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau; ngoài khung giờ này phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn, chỉ được hoạt động từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau; ngoài khung giờ này phải được Công an Thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản theo thẩm quyền.

Để người dân đi lại trong vùng phát thải thấp thuận tiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch, đối với hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1 từ ngày 1.7.2026 đến hết ngày 30.6.2027.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.