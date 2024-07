Hà Nội khen thưởng 'nóng' 2 học sinh có thành tích đặc biệt

Chiều nay 30.7, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng "nóng" 2 học sinh có thành tích đặc biệt năm 2024. Đó là em Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT Chu Văn An đã xuất sắc đoạt huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2024; em Huỳnh Triệu Điền, lớp 5A2, Trường tiểu học Giang Biên (Q.Long Biên) đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.



Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khen thưởng 2 học sinh có thành tích đặc biệt trong tháng 7 N.H

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế mà em Đặng Tuấn Anh vừa đạt được đã góp vào bảng thành tích chung của Hà Nội, góp phần đưa đội tuyển của Việt Nam đứng thứ 3/81 đoàn tham dự.

Còn Huỳnh Triệu Điền, học sinh lớp 5A2, Trường tiểu học Giang Biên được khen thưởng vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.Long Biên, chiều 16.7, khi em Điền đang tắm biển ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thì phát hiện thấy có một bạn nhỏ đang trong tình trạng đuối nước ở khu vực ngoài phao cảnh giới (khu vực an toàn), em Điền đã không chút do dự, dũng cảm bơi ra chỗ bạn nhỏ đang gặp nạn và đưa vào bờ an toàn.

Bạn nhỏ được em Điền cứu giúp kịp thời là Phạm Hữu Hoàng Vinh (9 tuổi), trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, H.Duy Xuyên (Quảng Nam). Hiện tại, sức khỏe của Vinh đã ổn định. Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của em Huỳnh Triệu Điền đã được chính quyền địa phương xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận và biểu dương.

Cũng theo Phòng GD-ĐT Long Biên, em Huỳnh Triệu Điền từng giành huy chương vàng giải bơi tài năng trẻ lần thứ 12 của Q.Ba Đình và huy chương vàng cuộc thi bơi Bắc Ninh mở rộng.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc, tiêu biểu của 2 học trò nói trên và bày tỏ hy vọng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của toàn ngành GD-ĐT, học sinh Hà Nội và Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị trí trên đấu trường trí tuệ khu vực và quốc tế cũng như có những hành động đẹp, giàu lòng nhân ái.