Hà Nội không 'bắt' học sinh mua đồng phục, chỉ cần mặc gọn gàng

Liên quan đến việc chuẩn bị năm học mới, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sở đã yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GD-ĐT về việc mặc đồng phục của học sinh, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, nhưng cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Hà Nội yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới NGỌC THẮNG

Sở GD-ĐT cũng quy định đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận. Nhà trường có thể cung cấp mẫu (kiểu dáng, màu sắc, logo,…) để phụ huynh chủ động mua sắm cho học sinh.

"Không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học", Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong đưa đón học sinh

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngăn ngừa các tai nạn đau lòng từng xảy ra các năm học trước, ông Trần Thế Cương yêu cầu: các trường cần triển khai giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và nhà giáo.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh. Với những trường có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô, phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn, lái xe có ý thức và có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phải rà soát quy trình đón trẻ, quản lý trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) lúc đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm; thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp, giám sát thực hiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh.