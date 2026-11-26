Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ban hành Công văn số 16394/SNNMT-QLMT gửi SNNMT các tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm đôn đốc triển khai Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm liên vùng.

Hà Nội vừa kích hoạt cơ chế kiểm soát ô nhiễm không khí liên Vùng Thủ đô ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Động thái này cụ thể hóa Quy chế phối hợp số 01/QC-PH ngày 4.6.2026 về quản lý môi trường Vùng Thủ đô. Theo đó, Hà Nội đề nghị 5 tỉnh thành viên gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động, phân công rõ nhiệm vụ, nguồn lực và gửi thông tin đầu mối phối hợp về Hà Nội trước ngày 15.12.2026.



Đối với Hải Phòng và Quảng Ninh, Hà Nội đề xuất cùng trao đổi, thống nhất tham gia cơ chế chia sẻ thông tin, cảnh báo và ứng phó ô nhiễm không khí liên vùng phù hợp với thẩm quyền.

Một trọng tâm của đợt kích hoạt này là việc thiết lập hạ tầng dữ liệu môi trường dùng chung. Các địa phương được đề nghị tổng hợp, chia sẻ hiện trạng mạng lưới quan trắc, kiểm kê nguồn phát thải, điểm nóng ô nhiễm và đánh giá diễn biến chất lượng không khí - đặc biệt là bụi mịn PM2.5.

Ngoài không khí, dữ liệu về chất lượng nước mặt tại các lưu vực sông liên tỉnh và công tác quản lý chất thải rắn cũng được rà soát đồng bộ.

Lộ trình cung cấp dữ liệu hiện có được ấn định trước ngày 31.01.2027 và hoàn thiện bổ sung, đề xuất dự án ưu tiên cấp vùng trước ngày 31.8.2027.

Bên cạnh chiến lược dài hạn, Hà Nội yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp ứng phó cấp bách trong mùa ô nhiễm.

Về mặt pháp lý, Hà Nội cũng thúc đẩy các địa phương sớm góp ý để tiến tới cùng ký kết Quy trình chung ứng phó ô nhiễm không khí liên vùng, tạo hành lang đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường cho toàn khu vực.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội