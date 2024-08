Hà Nội kiểm tra 2 vụ đấu giá đất nền 'tạo sóng' tại Thanh Oai, Hoài Đức

Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ban hành nêu rõ, thời gian qua, trên địa bàn thành phố có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, như tại H.Thanh Oai cao gấp 7 - 8 lần, H.Hoài Đức cao nhất gấp 18 lần.



Hàng trăm người dân xếp hàng làm thủ tục tham gia đấu giá 19 lô đất trên địa bàn H.Hoài Đức ngày 19.8 ẢNH: KHẮC HIẾU

Việc trúng giá cao bất thường nêu trên có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, thị trường nhà ở, bất động sản.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, bảo đảm việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở TN-MT phối hợp ngay với các sở, ngành kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức trong thời gian vừa qua; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết đối với các vi phạm pháp luật (nếu có).

Sở TN-MT Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành: tư pháp, tài chính, thanh tra, công an rà soát quy trình, thủ tục, quy chế… về đấu giá quyền sử dụng đất của các quận, huyện. Qua đó, báo cáo UBND TP.Hà Nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát toàn bộ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật; báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Như Thanh Niên đã phản ánh, chỉ trong 10 ngày, thị trường đất nền ở Hà Nội liên tiếp hứng 2 "đợt sóng" từ những buổi đấu giá do chính quyền tổ chức. Theo đó, 2 phiên đấu giá với tổng số 87 lô đất ở 2 huyện ngoại thành Thanh Oai và Hoài Đức ghi nhận sự tham gia của hơn 2.000 người, với khoảng hơn 3.000 hồ sơ.

Tại H.Thanh Oai, phiên đấu giá 68 lô đất ngày 10.8, trong đó có lô đất được đấu trúng giá cao nhất là hơn 100 triệu đồng/m2 đã thiết lập thêm kỷ lục trong thị trường đất nền vùng ngoại thành Hà Nội. Đến ngày 19.8, phiên đấu giá 19 lô đất kéo dài hơn 19 tiếng ở khu Lòng Khúc (xã Tiền Yên, H.Hoài Đức) đã xô đổ kỷ lục ở H.Thanh Oai khi lô đất rộng hơn 113 m2 trúng giá hơn 133 triệu đồng/m2, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 20.8, một lãnh đạo Sở TN-MT Hà Nội nhận định, thời gian vừa qua, việc đấu giá đất vùng ven do các huyện thực hiện có giá cao vọt lên so với giá mặt bằng chung của thị trường, thậm chí có nơi gấp từ 2 - 3 lần. Sở đang phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ việc một nhóm đối tượng đi "kích sóng" đất nền.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 82 chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.