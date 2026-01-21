Hà Nội kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm

Quyết tháo gỡ 5 điểm nghẽn

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Đảng bộ Hà Nội đang có 132 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 126 đảng bộ xã, phường. Với gần 50 vạn đảng viên, Hà Nội có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TP.Hà Nội đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đến nay, đã đạt được những kết quả toàn diện và có tính đột phá.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21.1 ẢNH: TTXVN

Đặc biệt, trong năm 2025, kinh tế tăng trưởng 8,16% với quy mô nền kinh tế khoảng 63,5 tỉ USD, đứng thứ 2 cả nước; thu ngân sách đạt 711.000 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 180 triệu đồng.

Bên cạnh những con số về kinh tế, Hà Nội vừa tập trung triển khai các nghị quyết của T.Ư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm; quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng trưởng 11% trở lên trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Phong, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ TP.Hà Nội rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, về sự quyết liệt và sâu sát trong thực tiễn, đặc biệt là tinh thần "6 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn.

"Luôn gương mẫu, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước"

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Phong cho rằng: "Hà Nội phải luôn gương mẫu và xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước".

Thành phố định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn đã tồn tại lâu năm, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra đối với Đảng bộ thủ đô Hà Nội, đó là: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Hà Nội tham dự Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Ông Phong nhấn mạnh, để trả lời câu hỏi trên, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Theo đó, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Cạnh đó, tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Kết nối toàn cầu, xây dựng Hà Nội trở thành thành phố quốc tế, là nơi hội tụ của nhân tài, của nguồn vốn và tri thức quốc tế.

Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại. "Trong mô hình này, đảng bộ số là đảng bộ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, bằng dữ liệu, bằng kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm. Mọi nghị quyết đều hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời", ông Phong nói.

Trong khi đó, chính quyền kiến tạo là chính quyền chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân và năng lực cạnh tranh của thành phố, không chỉ là ở trong nước mà phải là cạnh tranh quốc tế, làm thước đo.

Để hiện thực hóa mô hình này, Hà Nội sẽ đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo. Theo đó, các nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân; đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ...

4 cam kết hành động của Đảng bộ Hà Nội

Tại Đại hội XIV, Đảng bộ Hà Nội đưa ra 4 cam kết hành động, gồm: Đảng bộ Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt.

Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, về thể chế, về tổ chức bộ máy, về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để phục vụ tổng kết thực tiễn cho T.Ư.

Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển; để Đảng bộ thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.