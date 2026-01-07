Hà Nội làm hầm chui 6 làn tại nút giao Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, một điểm nghẽn giao thông ở phía tây thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh hầm chui Lê Văn Lương tại Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo quyết định, hầm chui được thiết kế theo hướng trục Mễ Trì - Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe. Tổng chiều dài toàn tuyến 655 m, trong đó có 120 m hầm kín, 200 m hầm hở và 335 m tường chắn, gờ chắn bánh. Mặt cắt ngang hầm rộng 27 m, cao 7,4 m, bảo đảm khả năng lưu thông cho các dòng xe lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp 2, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.

TP.Hà Nội cho biết, dự án được đầu tư nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời hạn chế phát thải và ô nhiễm môi trường tại khu vực đô thị đông đúc.

Bên cạnh xử lý điểm nghẽn giao thông, hầm chui Mễ Trì - Dương Đình Nghệ sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực thông hành trục Vành đai 3, tăng cường an toàn giao thông, bảo đảm trật tự đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây thủ đô.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu dự án được quản lý, triển khai đúng quy định về đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực thực hiện, độ chính xác số liệu, tính hợp lý giải pháp thiết kế và hồ sơ pháp lý; việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ nghiêm quy định về đấu thầu.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải phối hợp đồng bộ với các dự án liên quan, bảo đảm kết nối hạ tầng, tránh lãng phí, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn công trình lân cận và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện quản lý chất lượng, tiếp nhận và quản lý tài sản sau đầu tư. Các sở, ngành liên quan phối hợp, giám sát triển khai dự án theo quy định pháp luật.

Hà Nội đang có 4 hầm chui đi vào hoạt động, gồm hầm chui Kim Liên - Xã Đàn kết nối đường Trần Khát Chân và Kim Liên, hầm chui Trung Hòa kết nối đường Trần Duy Hưng với đại Lộ Thăng Long, hầm nút giao Thanh Xuân và hầm chui Lê Văn Lương. Ngoài ra, 2 hầm đang xây dựng, khởi công là hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng (thuộc Vành đai 2,5); hầm chui tại nút giao Cổ Linh.